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„Mă suna de patru-cinci ori pe zi”. Mărturia emoționantă a nepotului lui Mircea Lucescu

De: Emanuela Cristescu 18/07/2026 | 11:36
„Mă suna de patru-cinci ori pe zi”. Mărturia emoționantă a nepotului lui Mircea Lucescu
„Mă suna de patru-cinci ori pe zi”. Mărturia emoționantă a nepotului lui Mircea Lucescu
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Au trecut trei luni de la dispariția lui Mircea Lucescu, însă dorul este la fel de puternic pentru cei care i-au fost alături zi de zi. Dacă pentru milioane de români a rămas unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului, pentru familie a fost, înainte de toate, un bunic atent, prezent și extrem de implicat în viața celor dragi.

Matei Lucescu, fiul lui Răzvan Lucescu, a făcut unele dintre cele mai emoționante mărturisiri despre omul pe care publicul îl cunoștea drept „Il Luce”. Nepotul regretatului antrenor a povestit că acesta nu lăsa să treacă o zi fără să își sune copiii și nepoții și că își dedica fiecare duminică familiei.

Cum era, de fapt, Mircea Lucescu

În spatele succeselor impresionante și al carierei care l-a purtat pe băncile tehnice ale unor cluburi uriașe precum Dinamo București, Șahtior Donețk, Galatasaray, Beșiktaș, Zenit Sankt Petersburg sau naționala României, se ascundea un om care își punea familia mai presus de orice.

„Mă suna de patru-cinci ori pe zi”. Mărturia emoționantă a nepotului lui Mircea Lucescu
„Mă suna de patru-cinci ori pe zi”. Mărturia emoționantă a nepotului lui Mircea Lucescu

Matei Lucescu a povestit că bunicul său întreba mereu de cei apropiați și că nu rata niciun prilej de a-i aduna pe toți la aceeași masă. Fiul lui Răzvan Lucescu a mai spus că fostul selecționer a fost un om cu adevărat minunat și că nu îl va uita niciodată.

„Un om special, extrem de apropiat de familie, mă suna de cel puțin patru-cinci ori pe zi să vadă ce mai fac, ce se mai întâmplă, ce mai e nou. Extrem de apropiat de familie. În fiecare duminică ne chema la masă pe toți, ne strângea, deci era extrem de apropiat de noi.

Tot timpul ne-a transmis această idee de familie și ideea de importanța familiei în viață. Este un lucru pe care și eu, și soția mea, punem foarte mult accent, pe viața de familie, pe timpul petrecut cu copiii în momentele libere”, a declarat Matei Lucescu pentru Știrile Antena Stars.

Nepotul fostului selecționer a mai spus că cea mai importantă moștenire lăsată de Mircea Lucescu nu are legătură cu trofeele sau recordurile din fotbal, ci cu valorile pe care le-a insuflat celor apropiați. Respectul pentru familie, disciplina, seriozitatea și puterea de a merge mai departe indiferent de obstacole sunt principiile pe care Matei spune că încearcă să le transmită, la rândul lui, copiilor săi.

Nu îl va uita niciodată

Matei a povestit și despre perioada în care Mircea Lucescu nu pregătea nicio echipă, înainte de revenirea pe banca tehnică a echipei naționale. Atunci au avut ocazia să trăiască pasiunea pentru fotbal fără presiunea rezultatelor.

„Niște amintiri foarte frumoase am dinaintea anului să preia naționala, anul în care el a fost liber. Am reușit să mergem la toate meciurile jucate de Dinamo și Rapid aici, în București, și am avut ocazia să mergem la meci, să ne uităm împreună, să ne bucurăm împreună de fotbal din perspectiva unui spectator, nu de pe teren.

Cred că (n. red. ce a moștenit de la bunicul lui), în primul rând, respectul pentru muncă, determinarea și acea forță de a depăși momentele dificile”, a mai spus Matei Lucescu.

VEZI ȘI: A murit Mircea Lucescu, omul care a scris istorie pe marile stadioane ale lumii. Drum lin, Il Luce! Fotbalul românesc pierde un simbol uriaș

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