Oreste Teodorescu a fugit din București și nu regretă: „Una dintre puținele chestii inteligente”

Oreste Teodorescu a dispărut de ani buni din prim-planul televiziunii, iar viața lui arată acum complet diferit. Fostul realizator TV a lăsat în urmă agitația Bucureștiului și s-a mutat la țară, acolo unde spune că și-a găsit liniștea pe care o căuta.

Astăzi trăiește în satul Fundeni, județul Călărași, se ocupă de gospodărie, își petrece timpul alături de familie și recunoaște că una dintre cele mai mari bucurii este rolul de bunic. EL a spus că decizia de a părăsi Capitala nu a fost una luată peste noapte.

„Una dintre puținele chestii inteligente pe care le-am făcut în viața mea a fost că am fugit de și din București, mutându-mă la țară. Am locuit doi ani doar eu cu soția mea în căsuța mică, de povești. A fost superb!”, a spus el.

Oreste a fugit din București

La început, el și soția lui au locuit într-o casă modestă moștenită de la socri. Odată cu mărirea familiei, au decis să ridice o locuință nouă chiar în aceeași curte.

„Când s-a născut nepotul meu, Bebone, am hotărât să lărgim clanul și m-am apucat împreună cu socrul meu și ginerele meu să ridicăm o altă casă. Am vândut un apartament din București și cu nici 60.000 de euro am construit o căsuță cu trei camere la parter și două camere semimansardate”, a povestit fostul om de televiziune.

Pe lângă noul stil de viață, Oreste a recunoscut că venirea pe lume a nepotului i-a schimbat complet perspectiva. Dacă în tinerețe a fost un tată mereu prins între responsabilități și agitația carierei, acum simte că poate trăi altfel fiecare moment petrecut în familie.

„Ca tată am fost prea tânăr, prea zbuciumat. Aveam doar 20 de ani. Acum, ca bunic, sunt mult mai așezat și știu ce am de făcut”, a spus Oreste.

Fiica lui, Sabina, a mărturisit că tatăl ei este unul dintre cei mai implicați bunici și că poate avea încredere deplină în el atunci când vine vorba despre creșterea lui Igor.

„Tata este un bunic foarte implicat. Foarte implicat. Știu că, în unele familii, chiar și lăsatul copilului cu tatăl poate fi văzut ca un lucru dificil, darămite cu bunicul. Dar tata merge cu Igor la fotbal, stă cu el când eu și mama suntem ocupate cu Molotovul, se joacă cu Lego și face tot felul de activități împreună cu el”, a mai dezvăluit tânăra.

Ce spune fiica fostului prezentator

Sabina a povestit și despre relația apropiată pe care o are cu părinții ei. Ea a spus căsprijinul lor a fost esențial după ce a devenit mamă și că este recunoscătoare pentru familia pe care o are.

„Am avut parte de foarte mult ajutor din partea alor mei, care au fost mai mult decât implicați în a mă sprijini cu Igor, mai ales în primul an. Recunosc că eu am început să mă implic cu adevărat în proiecte abia acum doi ani, când Igor avea deja patru ani. Cred că cel mai important este să nu pui presiune pe tine și să faci tot ce poți pentru a păstra un echilibru. Deși în unele zile simt că nu îmi iese nimic așa cum trebuie, aleg să fiu mereu blândă cu mine. Ai mei au fost părinți tineri, la fel ca mine. Acum, fiind mamă, îmi dau seama cât de pierduți trebuie să se fi simțit și ei în rolul de părinți. Țin minte că aveam impresia că au totul sub control și mă raportam la ei ca la niște adulți foarte responsabili, când, de fapt, probabil încercau și ei, la fel ca mine acum, să echilibreze totul cum puteau mai bine. Am avut mereu o relație deschisă cu ei – nu a trebuit vreodată să cer voie sau să mă ascund. De la tata am învățat că nu ești niciodată prea mare ca să te porți copilărește – să cânți pe stradă, să te joci. Orice rol social ai avea, nu ești niciodată prea bătrân pentru joacă. De la mama, cred că am învățat foarte multă toleranță față de toată lumea, să ofer o mână de ajutor chiar și atunci când asta mă scoate din zona de confort. Iar de la amândoi am înțeles că viața e prea scurtă ca să fugi după bani și că e mai important să trăiești așa cum îți place, decât să-ți sacrifici viața pentru o sumă mai mare”, a povestit fiica lui Oreste.

Oreste, la un pas de divorț

Deși astăzi formează un cuplu solid, Oreste a recunoscut în trecut că mariajul cu Liliana a trecut și prin momente extrem de dificile, când părea că despărțirea este inevitabilă. Fostul prezentator a povestit fără ocolișuri cum au ajuns amândoi să aibă alte relații, dar și cum și-a dat seama că sentimentele pentru soția lui nu dispăruseră niciodată.

„Lili și-a găsit un amant, eu, o doamnă bine. Povestea noastră se pregătea să între într-o cutie prăfuită, unde zac toate iubirile irosite, sfârșite prost, urâțite. Prietenii mei nu mai erau și ai ei. Și, într-o zi, la Paris, chinuit de o otită sinistră, uitându-mă la fiica mea cum se dădea într-un carusel, m-a cuprins, brusc și de neînțeles, un dor nebun de Lili. Era atât de chinuitor, încât m-am speriat. De acolo, din leagăn, Sabina mi-a zâmbit într-un fel anume. Atunci, parcă același înger sau demon, care mă mai vizitase cândva, mi-a șoptit la ureche: nu poți fugi, asta se numește dragoste”, a mai spus el.

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