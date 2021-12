Cunoscutul Oreste și-a ”blocat” soția în toaletă! Plimbarea prin Herăstrău s-a lăsat cu glume…

De glumițe se ține celebrul realizator Oreste, deși e în așteptarea unui verdict care i-ar schimba viața, după ce ar fi fost prins sub influența drogurilor la volan, la începutul lui noiembrie. Dar viața își urmează cursul, iar Oreste își duce viața de familist ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. A ieșit la plimbare cu soția lui, prin parcul Herăstrău, iar acolo nu a rezistat să nu facă o ”ghidușie” cu femeia care îi este alături și la bine, și la greu. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

S-a întâmplat la mijlocul săptămânii, în parcul Herăstrău. Oreste Teodorescu și-a scos soția la plimbare, dar înainte de a ajunge pe aleile pline cu frunze ruginii, jumătatea lui a avut nevoie, urgent, să intre la toaletă. Una de pe marginea drumului, pentru că urgența e urgență.

Prezentatorul i-a deschis ușa, nevasta a intrat. După câteva minute, când să iasă, Oreste a blocat-o, ușor, cu palma. Nu a ținut-o mult acolo, iar soția i-a revenit imediat la braț.

Au intrat, apoi, în parc. La pas, inspirând aerul curat și rece, cei doi s-au legănat pe aleile Herăstrăului. Și-au luat măsurile de precauție, pentru că vremea, aparent bună, avea capriciile ei. Oreste și-a tras o geacă scurtă pe el, dar și un fes bine ”înfipt” pe cap, în timp ce doamna lui a preferat o haină lungă, peste genunchi. Precauție maximă pentru o zi de început de iarnă.

Oreste, anchetat pentru că ar fi consumat substanțe interzise și a urcat la volan

Cunoscutul prezentator ar fi fost prins drogat la volan, la începutul lunii noiembrie a acestui an. Oprit în trafic de un echipaj al Brigăzii Rutiere, a fost testat cu aparatul DrugTest, iar rezultatul a fost pozitiv. Ar fi consumat canabis. Conform procedurii, fostul prezentator de televiziune a fost condus la Institutul Național de Medicină Legală (INML) unde i-au fost recoltate probe de sânge, iar pe numele său a fost demarată o anchetă pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive, care a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

“Nu am ce să comentez, așteptăm rezultatul probelor de laborator. Informația este corectă, conform drug-testului a ieșit un marker thc. Am fost la IML, unde am fost testat din punct de vedere al vitezei de reacție și motricitate, unde s-a constat ca nu am avut funcțiile alterate. Așadar, până la obținerea rezultatului analizelor de laborator, nu poate exprima nimeni o concluzie. Vă pot spune că am predat permisul”, avea să declare Oreste, pentru Fanatik.ro.

