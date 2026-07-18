Acasă » Știri » Casa Albă, reacție surprinzătoare după gestul controversat al jucătorilor Argentinei privind Insulele Falkland

Casa Albă, reacție surprinzătoare după gestul controversat al jucătorilor Argentinei privind Insulele Falkland

De: David Ioan 18/07/2026 | 12:26
Casa Albă, reacție surprinzătoare după gestul controversat al jucătorilor Argentinei privind Insulele Falkland
Casa Albă, reacție surprinzătoare după gestul controversat al jucătorilor Argentinei privind Insulele Falkland
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Casa Albă a transmis că jucătorii naționalei Argentinei au avut libertatea de a se exprima în timpul celebrării victoriei împotriva Angliei la Cupa Mondială, după ce au afișat un banner în sprijinul revendicării asupra Insulelor Falkland.

Episodul a atras atenția opiniei publice și a generat discuții privind limitele mesajelor politice în competițiile sportive internaționale. Vă rog să confirmați informațiile cu surse de încredere.

Gestul controversat al jucătorilor Argentinei privind Insulele Falkland

Imaginile cu fotbaliștii Argentinei ținând bannerul au circulat rapid, iar gestul ar putea atrage sancțiuni din partea FIFA, care interzice declarațiile politice în cadrul turneelor sale. În acest context, Andrew Giuliani, șeful grupului de lucru al Casei Albe pentru FIFA, a declarat că sportivii au acționat în limitele libertății de exprimare garantate în Statele Unite, afirmând:

„Credem în drepturile garantate de Primul Amendament aici, în Statele Unite ale Americii”.

Bannerul afișat după semifinala de miercuri conținea mesajul „Las Malvinas son Argentinas” („Insulele Falkland sunt argentiniene”), relansând o dispută istorică între cele două state. Reacția Marii Britanii a fost promptă, guvernul cerând oficial o anchetă FIFA. Purtătorul de cuvânt al premierului britanic a transmis:

„Poate că Cupa Mondială nu este a noastră, dar Insulele Falkland cu siguranță sunt. Angajamentul nostru față de Falkland nu se va schimba niciodată”.

Reacţia surprinzătoare a Casei Albe

Downing Street a subliniat că sancțiunile țin exclusiv de FIFA, însă a susținut ferm ideea unei investigații. Autoritățile din Insulele Falkland au reacționat la rândul lor, declarându-se „dezamăgite, dar nu surprinse” de gestul jucătorilor și exprimându-și dorința ca FIFA să aplice regulile care interzic politizarea sportului. Într-un comunicat, acestea au precizat că nu vor ca insulele și locuitorii lor să fie folosiți ca instrument politic în disputele dintre Anglia și Argentina.

Disputa privind suveranitatea Insulelor Falkland durează de decenii. Teritoriul britanic din sud-vestul Atlanticului a fost subiectul unui referendum în 2013, când locuitorii au votat masiv pentru menținerea statutului actual: 1.513 voturi pentru și doar trei împotrivă. Tensiunile istorice au fost alimentate și de conflictul din 1982, un război de 74 de zile soldat cu moartea a 255 de militari britanici, trei civili de pe insule și 649 de militari argentinieni.

După victoria Argentinei, vicepreședinta Victoria Villarruel a publicat un mesaj pe X, afirmând că „nu a fost doar un alt meci”, alături de o înregistrare video în care apăreau soldați argentinieni. Aceasta a transmis:

„Insulele Falkland sunt argentiniene. Au interzis aducerea lor pe stadion și au uitat că le purtăm în sânge și în inimă”.

CITEŞTE ŞI: FIFA a deschis o anchetă după Anglia – Argentina! Britanicii cer suspendări pentru finala Cupei Mondiale

Scandal uriaș la Mondial! Jude Bellingham l-a lovit pe Valentin Barco după eșecul Angliei cu Argentina

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Franța – Anglia, duel de foc pentru bronzul mondial! Mbappe și Kane, față în față
Știri
Franța – Anglia, duel de foc pentru bronzul mondial! Mbappe și Kane, față în față
Tricoul purtat de Pelé în finala Cupei Mondiale din 1958 s-a vândut cu aproape 5 milioane de dolari. Este cel mai scump obiect al legendarului fotbalist vândut vreodată
Sport
Tricoul purtat de Pelé în finala Cupei Mondiale din 1958 s-a vândut cu aproape 5 milioane de dolari.…
„Nici măcar fratele Mădălinei Nasole nu știe”. Anunțul care REAPRINDE misterul morții artistei
Mediafax
„Nici măcar fratele Mădălinei Nasole nu știe”. Anunțul care REAPRINDE misterul morții artistei
Ștefan Popescu: Mesajul lui Viktor Bout. Frontul ucrainean se extinde către industria Europei
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Mesajul lui Viktor Bout. Frontul ucrainean se extinde către industria Europei
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Prosport.ro
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu...
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul domeniilor cu cele mai mari și cele mai mici salarii
Adevarul
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul domeniilor cu cele mai...
VIDEO Escapada la munte în doi, care a declanșat o adevărată isterie. Ce spun acum tinerii dați dispăruți și căutați timp de două zile
Digi24
VIDEO Escapada la munte în doi, care a declanșat o adevărată isterie. Ce...
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii au crezut că este beat
Mediafax
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii...
Parteneri
Primele imagini cu Brad Pitt și Ines de Ramon, iubita cu 29 de ani mai tânără! Cuplul a făcut un nou pas în relație. Pare a fi copia Angelinei Jolie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Primele imagini cu Brad Pitt și Ines de Ramon, iubita cu 29 de ani mai...
Cum arată Laura Teodoru la aproape 10 ani de când a renunțat la televiziune. Apariție hot în costum de baie
Prosport.ro
Cum arată Laura Teodoru la aproape 10 ani de când a renunțat la televiziune. Apariție...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
O uzină de peste 100 de ani din București intră în demolare și face loc unui cartier de 50 de milioane de euro
Click.ro
O uzină de peste 100 de ani din București intră în demolare și face loc...
„Mama a fost tristă? N-aș spune, mai degrabă a fost dezamăgită”. Dialog uluitor între un rus ostatic în Ucraina și tatăl sau din Rusia
Digi 24
„Mama a fost tristă? N-aș spune, mai degrabă a fost dezamăgită”. Dialog uluitor între un...
Medicamente care pot deveni periculoase pentru organism pe caniculă. Medicii explică ce pacienți au cel mai mare risc de complicații
Digi24
Medicamente care pot deveni periculoase pentru organism pe caniculă. Medicii explică ce pacienți au cel...
Spania are cele mai bune insule din Europa în 2026. A depășit Grecia și Italia
Promotor.ro
Spania are cele mai bune insule din Europa în 2026. A depășit Grecia și Italia
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Cal troian rus: Dacă ai această aplicație instalată, șterge-o acum!
go4it.ro
Cal troian rus: Dacă ai această aplicație instalată, șterge-o acum!
Revoluția care a schimbat istoria pentru totdeauna!
Descopera.ro
Revoluția care a schimbat istoria pentru totdeauna!
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Ștefan Popescu: Mesajul lui Viktor Bout. Frontul ucrainean se extinde către industria Europei
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Mesajul lui Viktor Bout. Frontul ucrainean se extinde către industria Europei
Tags:
ULTIMA ORĂ
Adina Buzatu nu mai vrea să trăiască „pe pilot automat”. Decizia luată după accident
Adina Buzatu nu mai vrea să trăiască „pe pilot automat”. Decizia luată după accident
Slăbiciunea ascunsă a fiecărei zodii. Ce te împiedică să ai succes
Slăbiciunea ascunsă a fiecărei zodii. Ce te împiedică să ai succes
Daniela Crudu, dezvăluiri despre începutul relației. Ce au spus prietenii iubitului ei
Daniela Crudu, dezvăluiri despre începutul relației. Ce au spus prietenii iubitului ei
Franța – Anglia, duel de foc pentru bronzul mondial! Mbappe și Kane, față în față
Franța – Anglia, duel de foc pentru bronzul mondial! Mbappe și Kane, față în față
Vreme extremă în București: caniculă de 36 de grade, urmată de vijelii și ploi torențiale
Vreme extremă în București: caniculă de 36 de grade, urmată de vijelii și ploi torențiale
Cum și-au făcut apariția Nadia Comăneci, Ion Țiriac, Gică Hagi și Ilie Năstase în Otopeni. Sala ...
Cum și-au făcut apariția Nadia Comăneci, Ion Țiriac, Gică Hagi și Ilie Năstase în Otopeni. Sala de gimnastică denumită după marea campioană, inaugurată la jubileul primului 10 perfect de la Montreal
Vezi toate știrile