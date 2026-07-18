Casa Albă, reacție surprinzătoare după gestul controversat al jucătorilor Argentinei privind Insulele Falkland

Casa Albă a transmis că jucătorii naționalei Argentinei au avut libertatea de a se exprima în timpul celebrării victoriei împotriva Angliei la Cupa Mondială, după ce au afișat un banner în sprijinul revendicării asupra Insulelor Falkland.

Episodul a atras atenția opiniei publice și a generat discuții privind limitele mesajelor politice în competițiile sportive internaționale. Vă rog să confirmați informațiile cu surse de încredere.

Gestul controversat al jucătorilor Argentinei privind Insulele Falkland

Imaginile cu fotbaliștii Argentinei ținând bannerul au circulat rapid, iar gestul ar putea atrage sancțiuni din partea FIFA, care interzice declarațiile politice în cadrul turneelor sale. În acest context, Andrew Giuliani, șeful grupului de lucru al Casei Albe pentru FIFA, a declarat că sportivii au acționat în limitele libertății de exprimare garantate în Statele Unite, afirmând:

„Credem în drepturile garantate de Primul Amendament aici, în Statele Unite ale Americii”.

Bannerul afișat după semifinala de miercuri conținea mesajul „Las Malvinas son Argentinas” („Insulele Falkland sunt argentiniene”), relansând o dispută istorică între cele două state. Reacția Marii Britanii a fost promptă, guvernul cerând oficial o anchetă FIFA. Purtătorul de cuvânt al premierului britanic a transmis:

„Poate că Cupa Mondială nu este a noastră, dar Insulele Falkland cu siguranță sunt. Angajamentul nostru față de Falkland nu se va schimba niciodată”.

Reacţia surprinzătoare a Casei Albe

Downing Street a subliniat că sancțiunile țin exclusiv de FIFA, însă a susținut ferm ideea unei investigații. Autoritățile din Insulele Falkland au reacționat la rândul lor, declarându-se „dezamăgite, dar nu surprinse” de gestul jucătorilor și exprimându-și dorința ca FIFA să aplice regulile care interzic politizarea sportului. Într-un comunicat, acestea au precizat că nu vor ca insulele și locuitorii lor să fie folosiți ca instrument politic în disputele dintre Anglia și Argentina.

Disputa privind suveranitatea Insulelor Falkland durează de decenii. Teritoriul britanic din sud-vestul Atlanticului a fost subiectul unui referendum în 2013, când locuitorii au votat masiv pentru menținerea statutului actual: 1.513 voturi pentru și doar trei împotrivă. Tensiunile istorice au fost alimentate și de conflictul din 1982, un război de 74 de zile soldat cu moartea a 255 de militari britanici, trei civili de pe insule și 649 de militari argentinieni.

După victoria Argentinei, vicepreședinta Victoria Villarruel a publicat un mesaj pe X, afirmând că „nu a fost doar un alt meci”, alături de o înregistrare video în care apăreau soldați argentinieni. Aceasta a transmis:

„Insulele Falkland sunt argentiniene. Au interzis aducerea lor pe stadion și au uitat că le purtăm în sânge și în inimă”.

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