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Franța – Anglia, duel de foc pentru bronzul mondial! Mbappe și Kane, față în față

De: David Ioan 18/07/2026 | 13:14
Franța – Anglia, duel de foc pentru bronzul mondial! Mbappe și Kane, față în față
Franța – Anglia, duel de foc pentru bronzul mondial! Mbappe și Kane, față în față
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Partida dintre Franța și Anglia, programată duminică, 19 iulie, de la ora 00:00, va fi transmisă în direct pe Antena 1 și online pe AntenaPLAY. Confruntarea reprezintă finala mică a Cupei Mondiale 2026 și aduce față în față două naționale care au avut evoluții solide pe parcursul turneului.

Cele două echipe luptă pentru medaliile de bronz, după ce Franța a fost eliminată de Spania în semifinale, scor 0-2, iar Anglia, antrenată de Thomas Tuchel, a pierdut dramatic în fața Argentinei, 1-2, într-un meci intens disputat.

Franța – Anglia, duel de foc pentru bronzul mondial

Finala mică se va juca pe Hard Rock Stadium din Miami, în timp ce finala mare, Spania – Argentina, este programată la New York. Pentru Franța, duelul are o miză suplimentară: selecționerul Didier Deschamps își încheie mandatul după 14 ani, urmând să fie înlocuit de Zinedine Zidane.

Meciul îi pune în prim-plan pe doi dintre cei mai eficienți atacanți ai competiției. Kylian Mbappé a înscris 8 goluri și a oferit 3 pase decisive, în timp ce Harry Kane a marcat de 6 ori și a contribuit cu o pasă decisivă în cele 7 partide disputate.

FIFA l-a desemnat pe arbitrul venezuelean Jesus Valenzuela să conducă această finală. În vârstă de 42 de ani, el a oficiat deja trei meciuri la Mondialul 2026, precum și duelul Franța – Polonia de la Cupa Mondială 2022.

Mbappe și Kane, față în față

Ultimul meci direct dintre cele două naționale a avut loc la Cupa Mondială 2022, când Franța s-a impus cu 2-1 în sferturile de finală și a ajuns ulterior în ultimul act al competiției.

Echipele probabile pentru duelul de duminică sunt următoarele:

Franța: Maignan – Hernandez, Konate, Hernandez, Gusto – Kante, Zaire‑Emery – Thuram, Cherki, Akliouche – Mbappé

Anglia: Pickford – Quansah, Konsa, Guehi, O’Reilly – Mainoo, Eze – Madueke, Bellingham, Rashford – Kane

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