Adina Buzatu nu mai vrea să trăiască „pe pilot automat”. Decizia luată după accident

Adina Buzatu a traversat un an complicat după accidentul suferit la schi în Elveția, în martie 2025. Creatoarea de modă a avut o fractură serioasă la picior, a trecut prin două intervenții chirurgicale și, în tot acest timp, nu s-a oprit din muncă. Privind înapoi, recunoaște că există un singur lucru pe care l-ar fi făcut altfel.

După cele zece săptămâni în cârje și lunile de recuperare, Adina Buzatu spune că momentul accidentului a obligat-o să se oprească și să își analizeze ritmul de viață. A realizat că funcționa pe pilot automat, prinsă într-un program în care rezolva totul pentru toți, mai puțin pentru ea.

Adina Buzatu nu mai vrea să trăiască „pe pilot automat”

Deși a continuat să lucreze cot la cot cu echipa ei, a început pentru prima dată, după mult timp, să își acorde atenție.

„De când am avut accidentul la schi, mă întorc des la aceeași întrebare. Nu de ce s-a întâmplat. Ci ce aleg să înțeleg din el. Eram din nou pe pilot automat. Munceam enorm, alergam dintr-un loc în altul și rezolvam tot. Mai puțin pe mine. Au urmat zece săptămâni în cârje și luni de recuperare. Am continuat să merg la muncă, cot la cot cu echipa mea. Dar, pentru prima dată după mult timp, am început să am grijă și de mine. Atunci am înțeles un lucru simplu: Nu poți construi o viață frumoasă abandonând omul care o trăiește”, a scris Adina Buzatu pe Instagram.

Decizia luată după accident

Experiența i-a schimbat perspectiva asupra modului în care își trăiește prezentul. Spune că a învățat să nu își mai consume timpul reparând trecutul sau pregătind obsesiv viitorul, convinsă că viața trece în timp ce oamenii fac planuri pentru ea. Deși își iubește meseria și nu intenționează să renunțe la ritmul profesional, a decis să nu se mai piardă pe drum.

„Ne petrecem prezentul reparând trecutul sau pregătind viitorul. Ne spunem că vom trăi după următorul proiect, după următoarea vacanță, după următorul obiectiv. Doar că acel «după» se îndepărtează de fiecare dată. Iar viața se scurge în timp ce noi facem planuri pentru ea. Nu cred că soluția este să muncim mai puțin. Îmi iubesc meseria și voi continua să construiesc. Dar vreau să o fac fără să mă mai pierd pe drum”, a mai transmis creatoarea de modă.

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