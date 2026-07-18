Acasă » Exclusiv » Ce fenomen astrologic rar are loc astăzi și ce trebuie să facem pentru a profita de beneficiile pe care le aduce. Sanda Ionescu: „E nevoie să dăm jos măștile”

Ce fenomen astrologic rar are loc astăzi și ce trebuie să facem pentru a profita de beneficiile pe care le aduce. Sanda Ionescu: „E nevoie să dăm jos măștile”

De: Andrei Iovan 18/07/2026 | 14:32
Ce fenomen astrologic rar are loc astăzi și ce trebuie să facem pentru a profita de beneficiile pe care le aduce. Sanda Ionescu: E nevoie să dăm jos măștile
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ziua de astăzi este marcată, din perspectivă astrologică, de o configurație pe care astrologul Sanda Ionescu o descrie drept un aspect rar, cu potențial de transformare și evoluție personală. Este vorba despre așa-numitul „Coș al lui Barbault”, o combinație de aspecte astrologice care implică atât planetele sociale, cât și pe cele transpersonale. Cum ne influențează acest aspect și la ce trebuie să fim atenți, citiți în rândurile de mai jos. 

Potrivit astrologului, deși configurația este considerată rară, ea nu este chiar unică, fiind întâlnită și în hărțile natale ale unor persoane care au o predominanță de trigoane și aspecte secundare.

Sanda Ionescu, despre schimbările din această vară pentru fiecare zodie
Sanda Ionescu, despre fenomenul astrologic rar care are loc astăzi

Totuși, ceea ce face momentul actual special este implicarea simultană a unor planete cu influență puternică, precum Pluto, Neptun, Uranus și Jupiter

Sanda Ionescu: „E nevoie să dăm jos măștile”

Această configurație este alcătuită din opoziția Pluto–Jupiter, trei sextile (Pluto–Neptun, Neptun–Uranus și Uranus–Jupiter) și două trigoane (Pluto–Uranus și Jupiter–Neptun). În total, cinci dintre aspecte sunt considerate benefice, în timp ce unul este provocator.

Astăzi avem un aspect rar, dar nu atât de rar. Cei care au în hărțile natale predominantă de Trigon, au și acest aspect dacă observăm atent și aspectele secundare. Ca de fiecare dată se observă exagerarea și nemaipomenitul. Tot așa observ din nou “alinierile” planetare. Ireale, de fel. Frumusețea acestui aspect Coșul lui Barbault ( denumire dată de cel care a studiat minuțios acest aspect), în această perioadă planetară este faptul ca avem implicarea planetelor Trans- personale și cele sociale, planetele Divine și-au dat mâna să ne ajute, să ne susțină la aprox 4 grade. Acest Coș a lui Barbault este format din: Opoziția Pluto- Jupiter ( pe axa fixă). Cele 3 Sextile: Pluto-Neptun, Neptun- Uranus, Uranus – Jupiter. Cele 2 Trigoane : Pluto- Uranus ( pe aer), Jupiter -Neptun ( pe foc). Avem 5 aspecte benefice și unul provocator.
Pentru a profita de cele benefice, e necesar să depășim provocările. După plata și răsplata. E nevoie să ne transformăm, să devenim precum legile Divine. Și aici e mult de discutat. Și cunoaștem toți personaje care vorbeștc și doar afirmă ca vor să se transforme, ca ele sunt bune și nu îi răsplătește viața. Păi cum să fii răsplătit când tu nu transformi legile vieții în virtuți.

Dacă depășim falsitatea, devenim integri acest aspect se activează benefic și vom beneficia de daruri: iubire, bucurie de viață, conștientizare magiei din spatele acțiunilor noastre,care aduc consecințele .
Activarea supramentalului natural, activarea puterii de a manifesta și de a ne atinge telurile. Și da se poate. E nevoie ca ceea ce afirmăm să fie pus în practica. E nevoie să dăm jos măștile, să fim originali, nu copy-pasteri, să înțelegem faptul ca suntem intr-o perioadă transformatoare, evolutivă, în care conștiința umană este pusă la încercare prin manipulările sociale. Cine are capacitatea va observa, cine nu, merge împreună cu turma, ne spune Sanda Ionescu.

„Viața ne poate oferi oportunități”

Sanda Ionescu ne mai spune că tocmai provocările sunt cele care deschid drumul către beneficiile acestui context astrologic. Ea susține că perioada favorizează transformarea interioară, autenticitatea și asumarea responsabilității pentru propriile acțiuni.

Aspectul este rar pentru ca, repet avem implicarea plantelor grele, puternice. Asta înseamnă ca mai avem o șansă. Sper eu să nu o ratăm. Avem șansa să ne vedem de propria evoluție, să facem bine, nu să îl urlăm, să ne dăm “spirituali” și în realitate să ne facem ca nu observăm ființele care au nevoie cu adevărat de noi. Apropo sunt persoane care nu îl urlă pe Dumnezeu, dar care sunt mult mai integrate în a face bine și a ajuta în jur, decât propagandiștii “binecuvântării”. În momentul actual manifestarea, acțiunea, puterea de a depăși obstacolele vieții ne face să fim precum chipul și asemănarea celui care a creat Macrocosmosul. Cuvintele sunt fără importanță. Ești ceea ce spui? Hmmm…De salvat lumea ne-am săturat.

Sanda Ionescu ne spune la ce să ne așteptăm în această perioadă
Sanda Ionescu ne spune la ce să ne așteptăm în această perioadă

Înainte să ai acesta iluzie aberantă, învață să te salvezi pe tine. Întâlnește-ți proprii monștrii și acceptă-i, atunci vei vedea cat de autentic poți fi.
Acest aspect îi răsplătește pe cei care își perfecționează pasiunea, pe cei care muncesc și pot depasi greutățile vieții, pe cei care văd partea plină a paharului. Pentru că orice provocare, greutate, ne plasează cu o treaptă pe scara evoluției personale și după pe cea colectivă. La ce impuneri planetare vor veni, acest aspect cadou ne ajută să înțelegem ca viața ne poate oferi oportunități. Profităm sau nu de ele, depinde de fiecare în parte. Vrei o lume mai bună? Începe cu tine!, mai dezvăluie astrologul.

NU RATA – După 81 de ani, un fenomen astrologic revine și aduce schimbări fără precedent pentru mai multe zodii! Astrologul Sanda Ionescu avertizează: “Decizii impulsive, chiar scandaluri”

Mercur retrograd în Rac vine cu schimbări radicale pentru zodii. Avertismentul astrologului Sanda Ionescu: ”Vorbim de teritorii, lupte, impuneri sau o pace fictivă”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
La un an și jumătate de la moartea artistului, solistul care l-a înlocuit la VH2 spune tot. Doru Todoruț: „Nu încerc să fiu Gabriel Cotabiță”
Exclusiv
La un an și jumătate de la moartea artistului, solistul care l-a înlocuit la VH2 spune tot. Doru…
Cum și-au făcut apariția Nadia Comăneci, Ion Țiriac, Gică Hagi și Ilie Năstase în Otopeni. Sala de gimnastică denumită după marea campioană, inaugurată la jubileul primului 10 perfect de la Montreal
Exclusiv
Cum și-au făcut apariția Nadia Comăneci, Ion Țiriac, Gică Hagi și Ilie Năstase în Otopeni. Sala de gimnastică…
„Nici măcar fratele Mădălinei Nasole nu știe”. Anunțul care REAPRINDE misterul morții artistei
Mediafax
„Nici măcar fratele Mădălinei Nasole nu știe”. Anunțul care REAPRINDE misterul morții artistei
Scandal la Oradea. Comunitatea LGBTQ+ acuză autorităţile că vor să le interzică iar „un drept constituţional”
Gandul.ro
Scandal la Oradea. Comunitatea LGBTQ+ acuză autorităţile că vor să le interzică iar...
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Prosport.ro
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu...
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul domeniilor cu cele mai mari și cele mai mici salarii
Adevarul
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul domeniilor cu cele mai...
VIDEO Escapada la munte în doi, care a declanșat o adevărată isterie. Ce spun acum tinerii dați dispăruți și căutați timp de două zile
Digi24
VIDEO Escapada la munte în doi, care a declanșat o adevărată isterie. Ce...
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii au crezut că este beat
Mediafax
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii...
Parteneri
Primele imagini cu Brad Pitt și Ines de Ramon, iubita cu 29 de ani mai tânără! Cuplul a făcut un nou pas în relație. Pare a fi copia Angelinei Jolie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Primele imagini cu Brad Pitt și Ines de Ramon, iubita cu 29 de ani mai...
Cum arată Laura Teodoru la aproape 10 ani de când a renunțat la televiziune. Apariție hot în costum de baie
Prosport.ro
Cum arată Laura Teodoru la aproape 10 ani de când a renunțat la televiziune. Apariție...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
O uzină de peste 100 de ani din București intră în demolare și face loc unui cartier de 50 de milioane de euro
Click.ro
O uzină de peste 100 de ani din București intră în demolare și face loc...
„Mama a fost tristă? N-aș spune, mai degrabă a fost dezamăgită”. Dialog uluitor între un rus ostatic în Ucraina și tatăl sau din Rusia
Digi 24
„Mama a fost tristă? N-aș spune, mai degrabă a fost dezamăgită”. Dialog uluitor între un...
Medicamente care pot deveni periculoase pentru organism pe caniculă. Medicii explică ce pacienți au cel mai mare risc de complicații
Digi24
Medicamente care pot deveni periculoase pentru organism pe caniculă. Medicii explică ce pacienți au cel...
Spania are cele mai bune insule din Europa în 2026. A depășit Grecia și Italia
Promotor.ro
Spania are cele mai bune insule din Europa în 2026. A depășit Grecia și Italia
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Misterul structurii uriașe descoperită în Calea Lactee, rezolvat după 40 de ani
go4it.ro
Misterul structurii uriașe descoperită în Calea Lactee, rezolvat după 40 de ani
Revoluția care a schimbat istoria pentru totdeauna!
Descopera.ro
Revoluția care a schimbat istoria pentru totdeauna!
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Scandal la Oradea. Comunitatea LGBTQ+ acuză autorităţile că vor să le interzică iar „un drept constituţional”
Gandul.ro
Scandal la Oradea. Comunitatea LGBTQ+ acuză autorităţile că vor să le interzică iar „un drept...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Gheorghe Visu a fost burlac până după 50 de ani. Povestea femeii care i-a devenit soție
Gheorghe Visu a fost burlac până după 50 de ani. Povestea femeii care i-a devenit soție
La un an și jumătate de la moartea artistului, solistul care l-a înlocuit la VH2 spune tot. Doru Todoruț: ...
La un an și jumătate de la moartea artistului, solistul care l-a înlocuit la VH2 spune tot. Doru Todoruț: „Nu încerc să fiu Gabriel Cotabiță”
Care este cel mai sigur loc din avion. Zona în care pasagerii au cele mai mari șanse de supraviețuire
Care este cel mai sigur loc din avion. Zona în care pasagerii au cele mai mari șanse de supraviețuire
Primarii și viceprimarii primesc creșteri salariale până în 2031. Sumele din noua lege
Primarii și viceprimarii primesc creșteri salariale până în 2031. Sumele din noua lege
Elena Udrea a marcat un an de libertate alături de Eva: „Dumnezeu răsplătește înmiit”
Elena Udrea a marcat un an de libertate alături de Eva: „Dumnezeu răsplătește înmiit”
„Am fost escrocați?”. Doi turiști străini, uluiți de suma plătită într-un autobuz din Brașov
„Am fost escrocați?”. Doi turiști străini, uluiți de suma plătită într-un autobuz din Brașov
Vezi toate știrile