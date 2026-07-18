Ce fenomen astrologic rar are loc astăzi și ce trebuie să facem pentru a profita de beneficiile pe care le aduce. Sanda Ionescu: „E nevoie să dăm jos măștile”

Ziua de astăzi este marcată, din perspectivă astrologică, de o configurație pe care astrologul Sanda Ionescu o descrie drept un aspect rar, cu potențial de transformare și evoluție personală. Este vorba despre așa-numitul „Coș al lui Barbault”, o combinație de aspecte astrologice care implică atât planetele sociale, cât și pe cele transpersonale. Cum ne influențează acest aspect și la ce trebuie să fim atenți, citiți în rândurile de mai jos.

Potrivit astrologului, deși configurația este considerată rară, ea nu este chiar unică, fiind întâlnită și în hărțile natale ale unor persoane care au o predominanță de trigoane și aspecte secundare.

Totuși, ceea ce face momentul actual special este implicarea simultană a unor planete cu influență puternică, precum Pluto, Neptun, Uranus și Jupiter

Sanda Ionescu: „E nevoie să dăm jos măștile”

Această configurație este alcătuită din opoziția Pluto–Jupiter, trei sextile (Pluto–Neptun, Neptun–Uranus și Uranus–Jupiter) și două trigoane (Pluto–Uranus și Jupiter–Neptun). În total, cinci dintre aspecte sunt considerate benefice, în timp ce unul este provocator.

Astăzi avem un aspect rar, dar nu atât de rar. Cei care au în hărțile natale predominantă de Trigon, au și acest aspect dacă observăm atent și aspectele secundare. Ca de fiecare dată se observă exagerarea și nemaipomenitul. Tot așa observ din nou “alinierile” planetare. Ireale, de fel. Frumusețea acestui aspect Coșul lui Barbault ( denumire dată de cel care a studiat minuțios acest aspect), în această perioadă planetară este faptul ca avem implicarea planetelor Trans- personale și cele sociale, planetele Divine și-au dat mâna să ne ajute, să ne susțină la aprox 4 grade. Acest Coș a lui Barbault este format din: Opoziția Pluto- Jupiter ( pe axa fixă). Cele 3 Sextile: Pluto-Neptun, Neptun- Uranus, Uranus – Jupiter. Cele 2 Trigoane : Pluto- Uranus ( pe aer), Jupiter -Neptun ( pe foc). Avem 5 aspecte benefice și unul provocator.

Pentru a profita de cele benefice, e necesar să depășim provocările. După plata și răsplata. E nevoie să ne transformăm, să devenim precum legile Divine. Și aici e mult de discutat. Și cunoaștem toți personaje care vorbeștc și doar afirmă ca vor să se transforme, ca ele sunt bune și nu îi răsplătește viața. Păi cum să fii răsplătit când tu nu transformi legile vieții în virtuți. Dacă depășim falsitatea, devenim integri acest aspect se activează benefic și vom beneficia de daruri: iubire, bucurie de viață, conștientizare magiei din spatele acțiunilor noastre,care aduc consecințele .

Activarea supramentalului natural, activarea puterii de a manifesta și de a ne atinge telurile. Și da se poate. E nevoie ca ceea ce afirmăm să fie pus în practica. E nevoie să dăm jos măștile, să fim originali, nu copy-pasteri, să înțelegem faptul ca suntem intr-o perioadă transformatoare, evolutivă, în care conștiința umană este pusă la încercare prin manipulările sociale. Cine are capacitatea va observa, cine nu, merge împreună cu turma, ne spune Sanda Ionescu.

„Viața ne poate oferi oportunități”

Sanda Ionescu ne mai spune că tocmai provocările sunt cele care deschid drumul către beneficiile acestui context astrologic. Ea susține că perioada favorizează transformarea interioară, autenticitatea și asumarea responsabilității pentru propriile acțiuni.

Aspectul este rar pentru ca, repet avem implicarea plantelor grele, puternice. Asta înseamnă ca mai avem o șansă. Sper eu să nu o ratăm. Avem șansa să ne vedem de propria evoluție, să facem bine, nu să îl urlăm, să ne dăm “spirituali” și în realitate să ne facem ca nu observăm ființele care au nevoie cu adevărat de noi. Apropo sunt persoane care nu îl urlă pe Dumnezeu, dar care sunt mult mai integrate în a face bine și a ajuta în jur, decât propagandiștii “binecuvântării”. În momentul actual manifestarea, acțiunea, puterea de a depăși obstacolele vieții ne face să fim precum chipul și asemănarea celui care a creat Macrocosmosul. Cuvintele sunt fără importanță. Ești ceea ce spui? Hmmm…De salvat lumea ne-am săturat. Înainte să ai acesta iluzie aberantă, învață să te salvezi pe tine. Întâlnește-ți proprii monștrii și acceptă-i, atunci vei vedea cat de autentic poți fi.

Acest aspect îi răsplătește pe cei care își perfecționează pasiunea, pe cei care muncesc și pot depasi greutățile vieții, pe cei care văd partea plină a paharului. Pentru că orice provocare, greutate, ne plasează cu o treaptă pe scara evoluției personale și după pe cea colectivă. La ce impuneri planetare vor veni, acest aspect cadou ne ajută să înțelegem ca viața ne poate oferi oportunități. Profităm sau nu de ele, depinde de fiecare în parte. Vrei o lume mai bună? Începe cu tine!, mai dezvăluie astrologul.

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