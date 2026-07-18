„Am fost escrocați?”. Doi turiști străini, uluiți de suma plătită într-un autobuz din Brașov

Doi turiști irlandezi au ajuns în România cu gândul la o vacanță memorabilă, însă prima lor oprire în Brașov s‑a transformat într‑o experiență neplăcută.

După aproape 24 de ore pe drum, cei doi au urcat într-un autobuz din oraș, unde au descoperit că o simplă călătorie putea costa mult mai mult decât se așteptau.

Doi turiști străini, uluiți de suma plătită într-un autobuz din Brașov

Cei doi au cumpărat două bilete de hârtie în valoare de 20 de lei, fără să știe că acestea trebuie validate imediat după urcare. În timpul unei verificări de rutină pe linia 4, controlorii au constatat că biletele nu fuseseră introduse în validator și, conform regulamentului RATBV, au aplicat tariful special cu suprataxă. Fiecare turist a fost obligat să plătească 200 de lei, suma totală ajungând la 400 de lei.

Controlul a implicat și intervenția polițiștilor, care le-au verificat actele de identitate. Obosiți și dornici să încheie incidentul cât mai repede, cei doi au plătit suma cerută, însă ulterior au întrebat online dacă au fost victimele unei escrocherii.

„Am fost escrocați?”

Unul dintre ei a relatat:

„Două femei mai în vârstă s-au urcat în autobuz pentru a controla biletele. Ne-au spus că biletele noastre nu sunt valabile și că amenda este de 200 de lei de persoană. Au sunat și la Poliție și ne-au luat actele de identitate. În acel moment, eram extrem de obosiți, nu mai dormisem de 24 de ore… Am vrut doar să terminăm rapid, așa că le-am plătit 400 de lei cash și am coborât. Am fost escrocați?”

Regulile RATBV prevăd clar că biletele trebuie validate imediat după urcare, iar tariful aplicat în cazul lor corespunde în totalitate cu prevederile oficiale. În final, turiștii au aflat că procedura a fost legală, chiar dacă experiența i-a lăsat cu un gust amar încă din primele ore petrecute în Brașov.

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