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De ce survolează avioane militare Bucureștiul. Anunțul făcut pentru locuitorii Capitalei

De: David Ioan 17/07/2026 | 13:41
De ce survolează avioane militare Bucureștiul. Anunțul făcut pentru locuitorii Capitalei
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Avioane de luptă și elicoptere ale Forțelor Aeriene Române au traversat în ultimele zile cerul Bucureștiului în cadrul unor sesiuni de pregătire desfășurate înaintea ceremoniei dedicate Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene.

Manevrele au fost observate de numeroși locuitori ai Capitalei, care au remarcat zgomotele puternice produse de aeronavele militare.

De ce survolează avioane militare Bucureștiul

Forțele Aeriene Române au anunțat încă din 15 iulie că vor efectua zboruri de antrenament în perioada premergătoare evenimentului oficial. Potrivit instituției, duminică, 19 iulie, de la ora 10.00, la Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor va avea loc o ceremonie militară și religioasă dedicată eroilor aviatori.

„Cu ocazia sărbătoririi Zilei Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene, la Monumentul Eroilor Aerului, din Piaţa Aviatorilor, va avea loc duminică, 19 iulie, începând cu ora 10.00, o ceremonie militară şi religioasă în memoria eroilor aviatori”, au transmis Forțele Aeriene Române.

Monumentul va fi survolat de o varietate de aeronave militare, printre care F-16 Fighting Falcon, C-130 Hercules, C-27J Spartan, AN-30 și IAR-330. La demonstrații vor participa și elicoptere EC-135 SMURD, S-70M BlackHawk, precum și o aeronavă Bombardier Learjet 75 aparținând Ministerului Afacerilor Interne.

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În zonă vor zbura și elicoptere SA-365 Dauphin ale Serviciului Român de Informații, aeronave Extra 300 ale Aeroclubului României, dar și avioane Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene și ale Forțelor Aeriene Regale Britanice.

Instituția a precizat că sâmbătă, 18 iulie, între orele 10.00 și 18.00, va fi prezentată oferta educațională a Forțelor Aeriene Române la Palatul Cercului Militar Național. Totodată, zborurile de pregătire ale aeronavelor militare sunt programate în intervalul 16-18 iulie, începând cu ora 10.00.

„Zborurile de antrenament ale aeronavelor militare vor avea loc în perioada 16-18 iulie, începând cu ora 10.00”, au precizat reprezentanții instituției.

Forțele Aeriene Române au subliniat că toate survolurile sunt efectuate cu respectarea normelor de siguranță și a reglementărilor aeronautice, astfel încât impactul asupra comunității locale să fie cât mai redus.

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