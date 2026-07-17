Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 8.000 de euro. Terenul are 2320 de metri pătrați

Într-o perioadă în care prețurile imobiliare par să urce constant, există totuși locuri în România unde o casă tradițională cu teren generos poate fi cumpărată cu o sumă surprinzător de mică.

În comuna Vulpești, județul Argeș, o proprietate cu o suprafață totală de 2320 de metri pătrați este scoasă la vânzare pentru doar 8.586 de euro, preț negociabil.

Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 8.000 de euro

Casa, deși nelocuibilă în starea actuală, păstrează farmecul construcțiilor vechi de la țară, cu acoperiș din țiglă și detalii arhitecturale simple, specifice gospodăriilor tradiționale. Curtea are 560 de metri pătrați, iar terenul intravilan arabil se întinde pe 1760 de metri pătrați, oferind spațiu suficient pentru o grădină, o livadă sau chiar o mică fermă.

Proprietatea se află într-o zonă liniștită, cu peisaj rural autentic, unde timpul pare să curgă mai lent. Casele din Vulpești sunt înconjurate de livezi, dealuri domoale și drumuri de pământ, iar aerul curat și liniștea sunt principalele atuuri ale locului.

Pentru cei care caută o evadare din agitația urbană, o astfel de investiție poate fi o oportunitate reală de a reconstrui o casă de vacanță sau de a începe un proiect de restaurare cu valoare sentimentală și culturală.

Terenul are 2320 de metri pătrați

Prețul de 45.000 de lei, echivalentul a puțin peste 8.000 de euro, face ca această ofertă să fie una dintre cele mai accesibile de pe piața imobiliară rurală. Într-o perioadă în care terenurile agricole și casele vechi capătă tot mai mult interes din partea celor care vor să trăiască sustenabil sau să investească în turism rural, Vulpești devine un exemplu de localitate unde tradiția și accesibilitatea se întâlnesc.

Astfel, pentru cei care visează la o casă la țară, cu grădină și liniște, această proprietate din Argeș ar putea fi începutul unei povești noi, la un preț care amintește de vremurile în care România rurală era încă o comoară ascunsă.

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