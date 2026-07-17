Cât de sănătoasă este folia de aluminiu. Totul depinde de felul în care o folosești

Folia de aluminiu este nelipsită din aproape orice bucătărie, însă puțini știu că, în anumite situații, modul în care este folosită poate influența calitatea alimentelor. Nu folia în sine reprezintă problema, ci combinația cu anumite preparate și modul în care acestea sunt păstrate.

Mulți folosesc folia de aluminiu pentru a împacheta resturile de mâncare, pentru gătit sau chiar pentru a proteja diverse aparate electrocasnice. Deși este considerată sigură în cele mai multe situații, există câteva greșeli care pot favoriza transferul unor cantități de aluminiu în alimente.

Cât de sănătoasă este folia de aluminiu

Cele mai sensibile sunt preparatele acide. Roșiile, citricele, produsele care conțin oțet sau alte ingrediente cu aciditate ridicată pot reacționa cu folia, iar metalul se poate transfera mai ușor în mâncare, mai ales dacă aceasta rămâne depozitată mai multe zile la frigider.

Potrivit specialiștilor, cea mai mare parte a aluminiului pe care îl consumă oamenii provine din alimente precum cerealele sau ceaiul, nu din folia folosită în bucătărie. Totuși, expunerea repetată și inutilă poate fi redusă prin alegerea unor recipiente din sticlă sau plastic alimentar atunci când este vorba despre preparate acide ori foarte sărate.

Un alt aspect important este temperatura preparatelor. Specialiștii recomandă ca mâncarea foarte fierbinte să fie lăsată să se răcească înainte de a fi depozitată în recipiente din aluminiu, pentru a evita apariția unor probleme legate de siguranța alimentară.

De asemenea, un studiu publicat în revista „Food Additives & Contaminants” a arătat că nivelul aluminiului din alimente poate crește atunci când folia este așezată peste preparate aflate pe platouri din oțel inoxidabil.

Este sigură în friteuza cu aer cald sau în cuptor?

Folia de aluminiu poate fi folosită în friteuza cu aer cald doar dacă nu împiedică circulația aerului. În schimb, preparatele acide ar trebui evitate și în acest caz.

În ceea ce privește cuptorul clasic, specialiștii recomandă să nu fie căptușit cu folie de aluminiu. Motivul nu este contaminarea alimentelor, ci faptul că aceasta poate afecta modul în care aparatul distribuie căldura și funcționează.

Chiar dacă ai păstrat ocazional alimente în folie de aluminiu, nu există motive de panică. Expunerile accidentale nu reprezintă, de regulă, un risc major pentru sănătate. Potrivit Asociației Europene a Foliei de Aluminiu, doar aproximativ 4% din aluminiul ingerat de oameni provine din obiecte metalice, precum folia de aluminiu. Totuși, pentru utilizarea pe termen lung, este recomandat ca preparatele acide sau foarte sărate să fie depozitate în recipiente alternative.

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Pericolul la care ești expus dacă pui folie de aluminiu pe geamuri, ca să răcorești casa. Grijă mare!