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Analize și consultații gratuite în 2026. Cine poate beneficia fără să fie asigurat

De: Andreea Stăncescu 17/07/2026 | 10:42
Analize și consultații gratuite în 2026. Cine poate beneficia fără să fie asigurat
Ce analize poți face fără asigurare / Sursa foto: Pexels
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În 2026, lista analizelor și investigațiilor medicale care pot fi efectuate gratuit prin sistemul public de sănătate a fost actualizată. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) continuă să deconteze numeroase consultații, analize și investigații atât pentru persoanele asigurate, cât și pentru cele fără asigurare, în funcție de regulile prevăzute de legislație și de recomandările medicilor.

Sistemul medical este organizat în două categorii de servicii. Persoanele asigurate beneficiază de pachetul de bază, în timp ce românii neasigurați au acces la un pachet minimal, care le permite să primească anumite consultații și investigații esențiale.

Ce analize poți face fără asigurare medicală

Românii neasigurați au dreptul la consultații preventive la medicul de familie, dacă sunt înscriși pe lista acestuia. Aceste evaluări urmăresc depistarea din timp a unor afecțiuni precum bolile cardiovasculare, diabetul sau cancerul. Dacă sunt identificați factori de risc, medicul poate elibera bilete de trimitere pentru analize și investigații decontate de stat.

Numărul consultațiilor gratuite diferă în funcție de vârstă și de starea de sănătate. Persoanele între 18 și 39 de ani pot beneficia de două consultații preventive anual, iar cele care au peste 40 de ani au dreptul la până la trei consultații pe an. Pacienții cu boli cronice beneficiază, de asemenea, de consultații preventive periodice.

Sursa foto: Pexels

Lista analizelor gratuite variază în funcție de vârstă. Copiii pot efectua investigații pentru depistarea anemiei, rahitismului sau a altor afecțiuni specifice. Pentru adulți sunt decontate analize precum hemoleucograma completă, glicemia, colesterolul, creatinina și testele funcției hepatice. După vârsta de 40 de ani sunt incluse și investigații suplimentare pentru evaluarea funcției renale și depistarea bolilor cronice.

Femeile pot beneficia, în funcție de recomandarea medicului, de testare HPV, mamografie și ecografie mamară, iar bărbaților peste 50 de ani le poate fi recomandată testarea PSA pentru depistarea afecțiunilor prostatei. Persoanele de peste 60 de ani au acces și la osteodensitometria DXA pentru diagnosticarea osteoporozei.

Persoanele asigurate pot efectua gratuit consultații la numeroși medici specialiști și investigații precum radiografii, ecografii, CT, RMN, EKG, colonoscopii sau endoscopii, în baza unui bilet de trimitere. Totodată, în cabinetele stomatologice aflate în contract cu CNAS sunt decontate consultațiile, tratamentul cariilor, extracțiile dentare și alte proceduri de bază, însă tratamentele realizate exclusiv în scop estetic nu sunt acoperite de sistemul public.

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