Mihaela Bilic: „Corpul nostru are nevoie de foarte puțină mâncare”. Ce spune despre dieta VLCD

Cea mai îndrăgită nutriționistă din România, dr. Mihaela Bilic, spune că una dintre cele mai mari provocări ale societății moderne este relația pe care o avem cu mâncarea. Medicul explică de ce este nevoie să privim alimentația într-un mod diferit și vorbește despre dieta VLCD (Very Low Calorie Diet), o metodă bazată pe un aport caloric foarte redus, dezvoltată și studiată timp de decenii în țările nordice.

Mihaela Bilic: „Nu avem limită la mâncare și nici la îngrășare”

Potrivit medicului, accesul permanent la alimente ne face să mâncăm mai mult decât are nevoie organismul, iar acest lucru favorizează creșterea în greutate. Din acest motiv, spune Mihaela Bilic, trebuie să schimbăm felul în care privim mesele zilnice și să nu mai transformăm mâncarea într-o sursă permanentă de recompensă emoțională.

„Din păcate pentru că nu avem limită la mâncare, nu avem limită la îngrășare. În acest context, va trebui să mutăm mâncarea din sfera de emoțional-plăcere, în sfera aceea de «am bifat o masă». Ce am admirat întotdeauna la țările nordice este că sunt un pic înaintea noastră. Au inventat ceva extrem de practic, extrem de comod, care se adresează oamenilor care vor să simplifice relația cu mâncarea.”

Corpul are nevoie de mai puțină mâncare decât credem

Dr. Mihaela Bilic spune că unul dintre cele mai greu de acceptat adevăruri este faptul că organismul funcționează foarte bine și cu un aport caloric mult mai mic decât își imaginează majoritatea oamenilor.

Ea consideră că, în viitor, dietele cu aproximativ 1.000 de calorii pe zi vor deveni tot mai des folosite inclusiv pentru menținerea greutății, nu doar pentru slăbit.

„Ceea ce ar trebui să reținem vis-a-vis de obiceiuri schimbate pe viață este faptul că avem nevoie de foarte puțină mâncare, corpul nostru are nevoie de foarte puțină mâncare. Va deveni normalitate dieta până într-o 1000 de calorii, va fi de menținere. Trebuie să acceptăm că avem nevoie de foarte puțină mâncare și, dacă se poate, când nu avem nici timpul, nici dispoziția necesară, nici variantele sănătoase ideale, să apelăm la o soluție care a fost făcută cu niște nutrienți buni.”

Slăbitul înseamnă disciplină, nu soluții rapide

Nutriționista atrage atenția că pierderea kilogramelor în plus nu este un proces spontan și nici unul ușor. În opinia sa, succesul apare doar atunci când oamenii își schimbă definitiv obiceiurile alimentare.

Mihaela Bilic amintește și o expresie folosită de francezi, care îi ajută pe oameni să privească mâncarea cu mai multă luciditate.

„Slăbitul nu este o chestiune spontană, naturală, iar silueta este o chestie chinuitoare. Francezii au o vorbă frumoasă – în momentul în care ne raportăm la mâncarea de pe masă să nu mai fim seduși de ea, să ne raportăm la ea de pe o poziție lucidă și fermă, pe sistemul «convinge-mă să te mănânc». În momentul în care te raportezi așa, dintr-o dată nu mai suntem posedați de mâncare.”

Nu putem avea totul în același timp

Medicul spune că este nerealist să credem că putem mânca orice, oricând și în orice cantitate fără consecințe asupra sănătății sau siluetei. Din acest motiv, relația cu alimentația trebuie simplificată, iar schimbările trebuie făcute treptat și menținute pe termen lung.

„Din păcate nu putem mânca orice ne place, oricând și oricât, să avem și silueta, nici să nu îmbătrânim și treaba asta să fie veșnică. Așadar relația cu mâncarea trebuie simplificată, iar schimbarea trebuie să fie una cu perseverență și de lungă durată. Nu avem rezultate pentru că noi le vrem prea rapide, iar rezultate înseamnă de fapt schimbarea definitivă, pe viață, a unor obiceiuri.”

Ce este dieta VLCD

VLCD (Very Low Calorie Diet) este o dietă foarte săracă în calorii, dezvoltată în Danemarca în 1981, la Spitalul Hvidovre, de medicul Flemming Quaade, unul dintre cei mai importanți cercetători nordici în domeniul obezității.

Acesta a format o echipă de cercetare care a pus bazele conceptului VLCD, metodă care, în timp, a fost susținută de peste 40 de studii științifice și de mai bine de patru decenii de experiență clinică.

Dr. Mihaela Bilic, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, a explicat că această abordare poate reprezenta un instrument eficient în combaterea obezității atunci când este utilizată corect și sub supraveghere medicală. Medicul a vorbit și despre recomandările europene privind gestionarea obezității și a diabetului zaharat de tip 2, arătând că strategiile moderne pun accent pe controlul aportului caloric și pe schimbarea durabilă a stilului de viață.

„Va deveni normalitate”

În opinia Mihaelei Bilic, schimbarea mentalității este cheia unei relații sănătoase cu alimentația. Medicul este de părere că dietele foarte sărace în calorii vor deveni tot mai frecvente în viitor, pe măsură ce oamenii vor înțelege că organismul nu are nevoie de cantități mari de hrană pentru a funcționa normal.

„Așadar, Very Low Calory Diet o să ajungă să fie normalitatea, pentru că nu avem nevoie de mai mult de 1000 de calorii pe zi și pentru menținere, mai ales pentru slăbit!”

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