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Dieta actriței Megan Fox. Cum reușește să aibă o siluetă de vis la 40 de ani

De: Andreea Stăncescu 16/07/2026 | 06:20
Dieta actriței Megan Fox. Cum reușește să aibă o siluetă de vis la 40 de ani
Cum arată dieta actriței / Sursa foto: Hepta
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Megan Fox continuă să impresioneze prin forma fizică excelentă pe care o afișează, chiar și la aproape 40 de ani. Actrița este recunoscută pentru silueta suplă și tonifiată, iar acest lucru nu este deloc întâmplător. Ea acordă o atenție deosebită alimentației și stilului de viață, iar atunci când observă că a acumulat câteva kilograme în plus revine la un plan alimentar bine stabilit, pe care îl urmează cu strictețe. În restul timpului, meniul său este variat, însă alimentele sunt combinate inteligent pentru a-i susține metabolismul și nivelul de energie.

Regimul pe care îl respectă a fost creat de antrenorul Harley Pasternak și este cunoscut drept „Dieta celor Cinci Factori”. Programul presupune cinci săptămâni de disciplină, cinci mese pe zi și preparate alcătuite din cel mult cinci ingrediente. Ideea principală este consumul unor porții mici și echilibrate, care mențin senzația de sațietate și stimulează metabolismul pe parcursul întregii zile.

Sursa foto: Hepta

Ce mănâncă Megan Fox pentru o siluetă de invidiat

Megan Fox evită produsele ultraprocesate și preferă alimente cât mai naturale. Carbohidrații provin în principal din fructe și legume, iar meniul este lipsit de gluten. Printre preparatele pe care le consumă frecvent se numără fulgii de ovăz, albușurile de ou, migdalele, smoothie-urile bogate în proteine și preparatele inspirate din bucătăria japoneză.

La prânz și cină alege deseori salate cu piept de pui sau somon, iar controlul porțiilor este esențial. Potrivit recomandărilor antrenorului său, cantitatea de carne sau pește nu depășește dimensiunea palmei, iar dressingurile sunt simple, preparate din ingrediente sănătoase.

Somonul se regăsește foarte des în alimentația actriței datorită conținutului ridicat de acizi grași Omega-3, iar mesele sunt completate de garnituri ușoare, precum salata de castraveți, edamame sau supa miso. Chiar și atunci când are poftă de ceva rapid, preferă sushi în locul preparatelor de tip fast-food.

Pe lângă alimentație, Megan Fox își menține condiția fizică prin antrenamente intense. De trei până la cinci ori pe săptămână combină exercițiile de tip circuit de mare intensitate cu ridicarea greutăților și ședințe de Pilates, o rutină care contribuie la tonifierea musculaturii și la menținerea siluetei sale de invidiat.

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Trucul care te ajută să mănânci mai puțin, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: „Merită încercat!”

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