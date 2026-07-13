Dieta Roxanei Blenche. Cum a dat jos finalista Chefi la cuțite aproape 20 de kilograme

Roxana Blenche vrea să aibă grijă de silueta ei. Din acest motiv, a dat jos câteva kilograme în plus, iar acum este atentă la alimentația ei. Aceasta a împărtășit cu fanii ei de pe rețelele de socializare cum a reușit să slăbească, astfel că a explicat pas cu pas dieta pe care o urmează.

Finalista Chefi la cuțite se bucură de un succes extraordinar pe plan profesional. De asemenea, este mai fericită ca niciodată, mai ales că are o familie frumoasă și au plecat recent în vacanță. Un alt motiv pentru care se poate declara o femeie împlinită este că a reușit să slăbească aproape 20 de kilograme. Ea a mărturisit în mediul online că alimentația joacă un rol esențial, așa că a împărtășit tuturor dieta care a ajutat-o să se mențină în formă. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Dieta Roxanei Blenche

Roxana Blenche avea 94 de kilograme, dar a reușit să ajungă la 75,8 kilograme. Procesul nu a fost unul ușor, deoarece pe parcursul acestor luni a întâmpinat și un blocaj. Totuși, nu s-a lăsat și a continuat să aibă grijă ce mănâncă, chiar și atunci când a fost plecată cu familia în vacanță. Ea a explicat că și-a pregătit o dietă clară cu trei variante de mic dejun și patru de prânz.

Mi-am adaptat o dietă pentru organismul meu, nu pot să dau sfaturi pentru alții (…) De la 94 până la 85 de kilograme am avut trei mic dejunuri diferite, patru prânzuri diferite. Mâncam micul dejun imediat după ce mă trezeam. Micul dejun consta în două ouă fierte, puțină slăninuță, 50 de grame de brânză, roșii, castraveți, salată verde cât încape. Câteodată mai puneam o felie de pâine wasa. După care veneam al doilea mic dejun, în care erau 100 de grame de prosciutto crudo, 80 de grame de cașcaval și 100 de grame de roșii cherry. Al treilea mic dejun erau 30 de grame de ovăz cu iaurt grecesc de 2% grăsime, mâncat cu niște fructe deasupra (…) La prânz erau pește, pulpe sau piept de pui sau mâncam paste cu brânză de vaci sau cottage cheese, a scris Roxana Blenche pe pagina sa de Facebook.

Atunci când a avut acel blocaj, la 85 de kilograme, influencerița și-a dat seama că trebuie să își recalculeze caloriile. Din acest motiv, vedeta a eliminat complet slănina și a adăugat rar avocado. De asemenea, a băut mult ceai și apă, iar ultima sa masă era la ora 14:00.

De la 85 la 80 de kilograme am avut un blocaj. Nu mai puteam să slăbesc absolut deloc (…) Trebuiau recalculate caloriile (…) Mi-am dat seama că trebuie să îmi scad intervalul orar de mâncat și cât mâncam. Am scos slănina, puneam rar avocado. Înainte de vacanță aveam 75,8 (…) Am băut ceai. Mâncam micul dejun la fel, dar fără slănină, iaurtul proteic, iar la 14.00 aveam ultima masă, a mai explicat ea.

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