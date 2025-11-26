Acasă » Știri » Este însărcinată! Fosta concurentă de la Power Couple va deveni mamă pentru a doua oară

De: Irina Vlad 26/11/2025 | 20:51
Fosta concurentă de la Power Couple va deveni mamă pentru a doua oară/sursă foto: Antena 1

Este fericire mare în familia câștigătoarei sezonului 8 al emisiunii Chefi la cuțite și fostă concurentă a emisiunii Power Couple. Roxana Blenche urmează să devină mamă pentru a doua oară, la aproape trei ani de când a adus pe lume primul copil. 

Familia Roxanei Blenche se mărește cu un nou membru. Câștigătorea sezonului 8 Chefi la cuțite și Cătălin Bucur, soțul ei, trăiesc una dintre cele mai frumoase momente din viața lor, bucurie pe care a împărtășit-o cu prietenii virtuali.

Roxana Blenche va deveni mamă pentru a doua oară

Roxana Blenche a devenit mamă pentru prima dată în anul 2023, când a născut o fetiță perfect sănătoasă – pe nume Olivia. Recent, la aproape trei ani de la venirea pe lume a primului copil, câștigătoarea Chefi la cuțite și-a anunțat prietenii virtuali că este din nou însărcinată. Pe o rețea de socializare, Roxana Blenche a dat marea veste, însă nu a dezvăluit dacă de data aceasta va avea tot o fetiță sau un băiat.

Roxana Blenche și Cătălin Bucur/ sursă foto: Antena 1

”Astăzi, scriu cu inima plină până la margini… pentru că în curând vom fi patru. Uneori viața are un mod incredibil de a ne surprinde exact când devenim pregătiți, chiar dacă nu realizăm asta pe moment. Iar minunea asta mică a ales să vină acum, într-un moment în care iubirea noastră e mai așezată ca niciodată, în care ne simțim întregi, liniștiți și recunoscători pentru tot ce trăim.

Olivia va fi soră mai mare și știu, știu cu toată inima mea, că va fi cea mai minunată soră mai mare. Deja are atât de multă grijă, atât de multă lumină în ea, încât mi-e imposibil să nu-mi imaginez cum îl va iubi pe frățiorul sau surioara ei încă din prima clipă.

Și mai știu ceva: Cătălin va fi cel mai bun tată din lume pentru încă un pui. Pentru că este deja. L-am văzut în momentele mici și mari, în răbdare, în joaca lor, în felul în care o protejeazã pe Olivia și n-am niciun dubiu”, a scris Roxana Blenche, pe rețelele de socializare.

Roxana Blenche și Cătălin Bucur se cunosc din adolescență și au devenit parteneri de viață în urmă cu 7 ani. Originari din Baia Mare, în anul 2022 s-au căsătorit în orașul lor natal, iar câteva luni mai târziu au devenit părinți pentru prima dată.

”Prima data ne-am întâlnit la vârsta de 15 ani, în Baia Mare. M-a scos la un suc, ne-am plimbat și apoi am zis: «Ne mai auzim!» și ne-am auzit zece ani mai târziu”, a povestit Roxana în urmă cu ceva timp.

