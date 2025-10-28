Acasă » Știri » Se anunță un sezon nou la „Chefi la cuțite”! Filmările au început direct în Piața Obor, iar chefii promit o competiție fără precedent!

Se anunță un sezon nou la „Chefi la cuțite”! Filmările au început direct în Piața Obor, iar chefii promit o competiție fără precedent!

De: Denisa Agheorghiesei 28/10/2025 | 10:41
Se anunță un sezon nou la „Chefi la cuțite"! Filmările au început direct în Piața Obor, iar chefii promit o competiție fără precedent!
Chefi la cuțite, sezonul 16, sursă foto: Antena 1

Noul sezon al emisiunii „Chefi la cuțite” aduce surprize uriașe! Chefii intră în joc cu o energie nouă, provocări nebănuite și momente de neuitat. Chef Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki și Alexandru Sautner dau din casă și anunță un sezon cu totul diferit.

Filmările sezonului 16 au început în forță în Piața Obor din București. De data aceasta și concurenții sunt din ce în ce mai buni, iar surprizele sunt pe măsură. Nu este vorba doar despre profesioniști, ci și despre oameni care iubesc bucătăria. Cert este că toți vor să-și îndeplinească un vis, însă unul singur va fi câștigătorul.

Chef Orlando Zaharia dezvăluie că noul sezon vine cu o abordare total diferită față de cele anterioare.

“Este un sezon cu totul altfel, în care am avut incredibil de multe emoții pentru că, de data asta, competiția a venit cu niște noutăți care au crescut tensiunea din primul moment. Veți vedea un show culinar care intră pe un nou drum, cu o nouă perspectivă și cu acea energie fantastică ce ne motivează în misiunea noastră: aceea de a schimba percepția asupra bucătăriei într-un show gastronomic de zile mari”, a declarat Chef Orlando Zaharia.

Colegul său, Chef Alexandru Sautner, abia așteaptă ca publicul să descopere concurenții și poveștile din spatele preparatelor spectaculoase.

Aștept cu nerăbdare să descoperiți concurenții și poveștile din audiții. Pentru că vom avea multă emoție, mult umor, dar și performanță. Însă surprizele se vor ține lanț și pentru noi, jurații, la amulete…”, a declarat Chef Alexandru Sautner.

Pe lângă preparate, chefii au fost impresionați și de oameni.

„Este extraordinar ca cei mai buni români la capitolul gastrononic, din țară și din întreaga lume, să aibă bucuria să vină la Chefi la cuțite pentru a ne arăta cine sunt și pentru a dezvălui poveștile lor întregii Românii. Pentru că toți acești români talentați merită să fie descoperiți’, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

Chef-ul mărturisește și că începutul filmărilor a fost unul memorabil.

„Am știut că urmează un sezon senzațional de când au început filmările, când ne-am trezit pur și simplu în mijlocul Pieței Obor. Din 16 noiembrie veți trăi alături de noi o competiție culinară fără precedent la Chefi la cuțite’, a adăugat tot el.

Când începe noul sezon

Sezonul 16 va apărea pe micile ecrane din date de 16 noiembrie, atât pe Antena 1, cât și pe AntenaPLAY. Show-ul culinar este și de data aceasta prezentat tot de Irina Fodor. Difuzarea va avea loc în fiecare duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la 20:30.

×