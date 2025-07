Preparatul cu care Alexandru Sautner și-a cucerit soția! A gătit prima oară pentru ea și… ”S-a îndrăgostit!”

Plecarea lui Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu de la “Chefi la cuțite” a deschis drumul altor chefi către televiziune. Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia au fost formula câștigătoare cu care producătoarea Mona Segall a refăcut juriul cooking show-ului de la Antena 1, care a ajuns la cel de-al 16-lea sezon. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, chef Alexandru Sautner a vorbit deschis despre relația cu ceilalți jurați atât în emisiune, cât și în afara ei, explicându-le cine l-a încurajat să încerce experiența în televiziune. Totodată, juratul de la “Chefi la cuțite” ne-a vorbit și despre familia lui și cum se împarte între cei 3 copii.

Alexandru Sautner recunoaște că, de când a bătut palma cu Antena 1, timpul alocat pentru bunul mers al afacerii în gastronomie s-a cam restrâns. Are noroc însă cu partenera sa de viață, Flavuia, care este foarte implicată.

Chef Alexandru Sautner: “În viața de zi cu zi suntem chiar prieteni, dar concursul este concurs. Când suntem acolo suntem la cuțite, ne certăm, ne bălăcărim”

CANCAN.RO: Cum e atmosfera pe platourile de filmare de la „Chefi la cuțite”? Ați legat prietenii cu ceilalți trei colegi?

Alexandru Sautner: Trebuie să vă spun că noi în viața de zi cu zi suntem chiar prieteni, ne-am apropiat foarte mult, dar concursul este concurs, competiția e competiție. Când suntem acolo suntem la cuțite, ne certăm, ne bălăcărim, încercăm să găsim greșelile celuilalt, dar, în opinia mea, toți suntem foarte competitivi și toți ne spunem punctul de vedere, că până la urmă asta este și sensul.

CANCAN:RO: Cu ce preparat ați cucerit-o pe soția dumneavoastră?

Alexandru Sautner: Cred că am făcut și un TikTok. Am făcut odată un preparat destul de simplu: spaghetti al tonno, paste cu ton. Asta mi-aduc aminte că am gătit prima dată pentru ea și s-a îndrăgostit de pastele mele.

Chef Alexandru Sautner: “A fost dragoste la prima vedere. Este femeia visurilor mele”

CANCAN.RO: Cum v-ați întâlnit?

Alexandru Sautner: Ne-am cunoscut printr-un prieten comun la mare, pe litoral. A fost dragoste la prima vedere, doar că eram amândoi foarte timizi și cred că în momentul ăla nu știam ce vreau să fac. Dar a fost dragoste la prima vedere și chiar mă bucur că am întâlnit-o. Este femeia visurilor mele, ce să spun mai mult de atât!

CANCAN.RO: Se implică în afacerea dumneavoastră?

Alexandru Sautner: Bineînțeles, face parte din afacere. Tragem amândoi la aceeași căruță și chiar trebuie să spun că ea se implică acum mai mult, pentru că eu nu prea mai am atât de mult timp la dispoziție, fiind ocupat foarte mult cu filmările. Cinci, poate chiar șase luni pe an le am ocupate numai cu televiziunea.

Chef Alexandru Sautner: “Eu, sincer, nu eram atât de convins pentru că eu am văzut emisiunea și mă gândeam că este o presiune foarte mare pe umerii noilor jurați”

CANCAN.RO: În momentul în care a venit propunerea, mă rog după ce ați trecut de casting, v-a sprijinit soția să faceți această încercare?

Alexandru Sautner: Da, chiar ea m-a încurajat ca să fac această alegere. Eu, sincer, nu eram atât de convins pentru că eu am văzut emisiunea și mă gândeam că este o presiune foarte mare pe umerii noștri, a noului juriu, a noilor jurați după cei trei care au fost înainte. Și nu eram atât de convins că vreau să fac lucrul ăsta, însă ea m-a împins de la spate și ea m-a încurajat și mi-a spus mereu să am încredere în potențialul meu. Și acum sunt foarte fericit că am luat această decizie, pentru că am întâlnit niște oameni minunați și mă simt ca într-o familie.

La început, când ei ne spuneau că noi aici suntem ca într-o familie, nu prea înțelegeam această “familie”, însă acum chiar fac parte din această familie și sper să fiu cât mai multe sezoane la „Chefi la cuțite”.

Chef Alexandru Sautner: “Încerc să-i țin pe lângă mine pe toți trei”

CANCAN.RO: Vreau să vorbim un pic și despre rolul dumneavoastră de tată, care cred că este cel mai important dincolo de orice activitate. Cum sunteți ca tată pentru cei trei copii?

Alexandru Sautner: Încerc să petrec cât mai mult timp cu ei atunci când am timp liber. Din păcate, timpul meu este foarte limitat. Dar am reușit cumva să fac în așa fel încât să am copiii foarte apropiați. Și îi simt foarte aproape de mine, chiar dacă primii doi copii sunt în Germania, la studii, mă sună zilnic, mă vizitează foarte des, mă mai duc eu la ei în Germania când am timp, iar mezina familiei de care mă ocup. Este un alt raport acum, îmi dedic mult timp cu ea.

Pe vremuri, când s-au născut primii copii, lucram activ în bucătărie. Și atunci chiar lucram 12, 13, 14 ore stăteam în bucătărie. Când vii seara acasă, nu mai ai chef de nimic sau o zi liberă pe săptămână, cât făceam atunci, era greu, eram obosit. Acum s-au schimbat puțin lucrurile, dar încerc să-i țin pe lângă mine, pe toți trei.

