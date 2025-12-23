Ce a apărut la mormântul Ilenei Ciuculete, înainte de Crăciun? Detaliul care nu a putut trece neobservat

CANCAN.RO a ajuns la mormântul Ilenei Ciuculete din cimitirul Străulești. Am găsit mai mult decât o cruce și câteva flori. Am găsit liniște, ordine și un semn discret, dar puternic, că rănile care au făcut atât de mult zgomot în timpul vieții s-au închis, în cele din urmă, creștinește.

Mormântul Ileana Ciuculete, aflat în cimitirul Străulești, este curat, atent îngrijit și transmite o liniște care contrastează puternic cu furtuna mediatică ce i-a marcat ultimii ani de viață. Florile sunt proaspete, lumânările arse recent, iar totul lasă impresia că cineva revine constant aici. Artista, una dintre cele mai iubite voci ale muzicii populare românești, odihnește alături de soțul ei, Cornel Galeș, într-un mormânt comun, semn al unei legături care a continuat și după moarte.

Viața Ilenei Ciuculete a fost una intensă și adesea contradictorie. Pornită dintr-o familie modestă din Dolj, a muncit de la 13–14 ani, a urcat pe scenele țării zeci de ani și a lăsat în urmă peste 400 de cântece. În paralel, viața personală a fost marcată de divorțuri, conflicte familiale și declarații dureroase făcute public de propriii fii. Finalul a fost unul fulgerător și crud: o boală hepatică galopantă, descoperită prea târziu, care a răpus-o în doar câteva zile, în martie 2017. Cornel Galeș avea să o urmeze doi ani mai târziu, într-un tragic accident rutier în Spania, un epilog neașteptat al unei povești care părea deja prea grea.

Ce a apărut la mormântul Ilenei Ciuculete, înainte de Crăciun

Cel mai emoționant detaliu descoperit la mormânt nu este însă piatra funerară sau numele săpate în marmură, ci o coroniță de Crăciun, așezată cu grijă. Are o fundă roșie și globulețe multicolore, semn că a fost pusă cu gândul la sărbători și la împăcare. Un gest simplu, dar încărcat de simbol, care pare să spună mai mult decât orice declarație televizată.

Surse apropiate familiei spun că fiii Ilenei Ciuculete, cei care în timpul vieții au vorbit deschis despre o copilărie marcată de lipsuri și abandon, au ales iertarea. Nu pentru a rescrie trecutul, ci pentru a-l închide. Așa este creștinește, mai ales în prag de Crăciun, când resentimentele ar trebui lăsate deoparte. După ani de tăceri, reproșuri și suferință spusă public, pare că pacea s-a făcut în sfârșit, nu în platourile de televiziune și nici în scandaluri, ci la mormânt, acolo unde nu mai există replici, ci doar rugăciune. Poate că aceasta este, până la urmă, singura formă de liniște posibilă: cea care vine atunci când nu mai aștepți nimic în schimb.

