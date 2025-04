Scandal monstru la Chefi la cuțite. Cei patru jurați au fost amenințați de o concurentă: ”Vă bateți joc”

S-au încins spiritele în platoul emisiunii Chefi la cuțite. În ediția de marți, 8 aprilie 2025, o concurentă i-a făcut de comandă pe cei 4 chefi de la Antena 1. Care a fost motivul pentru care s-a declanșat ”iadul”? S-au aruncat amenințări și replici dure în show-ul culinar.

În ediția de marți emisiunii Chefi la cuțite, Mariana Bobaru le-a dat peste cap planurile producătorilor de la Antena 1. Concurenta s-a prezentat în fața celor patru jurați cu un preparat tradițional, o ciorbă de curcan cu tăieței făcuți în casă.

Cu nervii întinși la maximum, concurenta s-a prezentat în platoul emisiunii, i-a întrebat pe cei 4 jurați dacă au gustat și dacă le-a plăcut ciorba de curcan gătită de ea, apoi a părăsit platoul. Nemulțumirea Marianei Bobaru a plecat de la faptul că, înainte de a se deschide porțile din spatele cărora concurenții așteaptă înainte de se prezenta la jurizare, chefii și-au dat cu părerea despre cine ar putea fi persoana care a gătit ciorba respectivă.

”Bună seara. Îmi pare bine că v-am cunoscut, că v-am văzut. Vă bateți joc de concurenți. Stăm aici de la ora 10 la 12 seara ca să gustați o lingură de ciorbă?! Am să îi spun patronului felul în care se gestionează această emisiune. Nu se poate așa ceva. Să spui că ciorba e făcută de o băbuță, că fideaua e urâtă, nu se poate așa ceva”, a spus concurenta înainte să plece din fața juraților.

După ce i-a pus la punct pe jurații de la Chefi la cuțite, doamna Mariana nu a mai contenit să îi laude și să se întreacă în complimente. Concurenta a căzut la pace și s-a întors în platoul emisiunii, acolo unde și-a revendicat cuțitul primit de la jurați.

”Ne pare foarte rău pentru incidentul din această seară, dar trebuie să ne credeți că nu știm cine este concurentul din spatele ușilor și dacă ne auzeați, atunci când am făcut jurizarea, eu am spus că nu am mâncat o ciorbă mai bună ca asta. Toți au fost de acord, toți au băgat cuțitele și toți au continuat să mâncăm”, a spus chef Alexandru Sautner.

Așa cum era de așteptat, internauții au reacționat imediat. Ca în majoritatea cazurilor, părerile au fost împărțite. Mai în glumă, mai în serios, un utilizator chiar a pus problema unui act de sabotaj din partea trustului concurent, venit din partea juraților de la Masterchef (Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea).