Cine e Claudiu Gherguț de la Chefi la cuțite 2025, concurentul căruia toți jurații i-au oferit cuțitul de aur. Din ce echipă a ales să facă parte

Claudiu Gherguț a marcat un moment important în competiția Chefi la cuțite. Concurentul i-a convins pe cei 4 chefi și a primit mult râvnitul cuțit de aur. Cine este norocosul concurent, dar și din ce echipă a ales să facă parte? Află tot despre el în rândurile de mai jos!

Claudiu a trăit un moment cu adevărat special și important pentru emisiunea Chefi la cuțite. Concurentul în vârstă de 30 de ani a reușit să primească cuțitul de aur de la toți cei patru jurați.

Concurentul ”de aur” i-a dat pe spate pe chefi cu gustul și combinația originale din farfurie. Preparatul care i-a adus cuțitul de aur a fost un file de barbun cu fenicul glasat cu gel de mandarine și sos din vin roșu și oase de pește.

După ce a bifat această victorie importantă pentru parcursul său, Claudiu a ales să își continue drumul în show-ul culinar alături de chef Orlando Zaharia. Această decizie a completat perfect seara juratului care doar ce câștigase o amuletă.

Cei patru chefi s-au duelat și au avut drept temă mâncarea asiatică, iar preparatele lor au fost degustate de către fosta semifinalistă Chefi la cuțite, Minh Binh.

Claudiu este născut la Brașov și a intrat în lumea culinară încă din adolescența pe care și-a petrecut-o în Italia. Parcursul său a continuat cu o evoluție semnificativă, astfel că tânărul a ajuns în Franța și a realizat că iubește bucătăria.

„Acesta este primul meu concurs legat de bucătărie. Nu m-am înscris eu, ci foștii mei colegi din România. Eu nu sunt foarte ok cu camerele, am și probleme cu limba din cauză că am plecat acum foarte mult timp de acasă. Am plecat acum vreo 20 de ani din țară. Am zis să o încerc și pe asta, e o experiență diferită și un altfel de adrenalină de care poate am nevoie. Sunt sous chef în Elveția la un restaurant cu o stea Michelin. Să lucrez la vârsta asta la un restaurant cu stea Michelin a fost greu pentru mine, nu eram obșinuit cu tot luxul ăsta, dar până la urmă m-am obișnuit și am evoluat foarte mult.”, a povestit Claudiu Gherguț la Chefi la cuțite.