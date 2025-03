Cât câștigă un chef în România? Orlando Zaharia a făcut dezvăluirea la Altceva, cu Adrian Artene

Ultima ediție a podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene” l-a avut ca invitat pe Orlando Zaharia. În cadrul unei discuții de excepție, juratul de la Chefi la Cuțite a deazbătut mai multe subiecte interesante, printre care și salariul unui chef. Află, în articol, cât ajunge să câștige lunar un bucătar profesionist.

Sâmbătă, 1 martie, la ora 19:00, pe canalul de Youtube „ALTCEVA cu Adrian Artene”, a avut premiera o nouă ediție a podcastului, în care a fost invitat celebrul chef Orlando Zaharia. Cu o carieră impresionantă în gastronomie și o poveste de viață fascinantă, juratul de la Chefi la Cuțite a împărtășit gândurile și experiențele sale din lumea culinară. Printre altele, el a făcut dezvăluiri și despre câștigurile unui bucătar profesionist.

Orlando Zaharia a confirmat întrebarea pusă de moderatorul Adrian Artene, și anume că un chef român câștigă chiar și peste 5.000 de euro lunar. De asemenea, acesta a dat de înțeles că un bucătar profesionist poate să aibă și un salariu mult mai mare de atât.

Totuși, pentru a ajunge la un salariu atât de mare este nevoie de multă pregătire. Chef Orlando Zharia a investit o avere în studiile pe care le-a urmat de-a lungul timpului. Pentru un singur curs a scos din buzunar 20.000 de euro.

„Am plătit 20.000 de euro pe un curs pentru bucătărie moleculară, dar am făcut și cursuri mai mici. Eu am încercat de fiecare dată, când simțeam că am nevoie de ceva, să mă întâlnesc cu prietenii, colegii, să întreb pe cineva și nu găseam mereu răspunsurile necesare, recunosc faptul că sunt și orgolios. Atunci e normal să plătești pentru asta”, a mai spus celebrul chef.