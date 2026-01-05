Îți mai amintești de Doina Levintza? Cu ce se ocupă acum, la 86 de ani: „Am terminat cu moda”

Doina Levintza e de neoprit la 86 de ani, chiar dacă nu își mai expune creațiile pe podium. Designerul își continuă emisiunea de la TVR, vizează la un specacol grandios și la un muzeu al modei. Până atunci, se bucură de momentele pe care le petrece în compania soțului, un om care i-a înțeles drumul și i-a încurajat fiecare pornire.

Doina Levintza a schimbat fața unui magazin de modă de pe Calea Victoriei. Cunoscuta creatoare de modă s-a jucat cu culorile, a adus la viață câțiva clovni și a încercat să îi facă pe oameni fericiți.

Cu ce se ocupă Doina Levintza, la 86 de ani

Doina Levinza mărturisește că nu a alergat niciodată după bani, ci pentru că și-a dorit să vadă în privirea oamenilor acea bucurie pe care nu o poți avea decât atunci când obții un produs care te mulțumește.

„M-am jucat, mi-a oferit doamna Alina, care conduce magazinul, o șansă să mă joc și mi-a plăcut foarte mult pentru că eu am o teorie că joaca e foarte frumoasă și e foarte bine să ne jucăm din când în când. Am ales povestea cu clovnii la care țin foarte mult. Am zis că toți oamenii trebuie să râdă în perioada asta și să se bucure de tot ce este frumos, pentru că uităm frumosul. Eu m-am luptat toată viața pentru frumos și pentru a fi oamenii fericiți. Îi vedeam că pleacă cu o rochie și erau fericiți, în al nouălea cer și asta era singura mea satisfacție, nu banii. Era fericirea lor pe care o vedeam în ochi. Toată viața m-am bucurat numai de asta! E prima oară când fac clovni și i-am iubit foarte tare, am studiat”, a mărturisit Doina Levintza pentru Click.

Doina Levintza a renunțat la modă

Doina Levintza recunoaște că s-a depărtat de lumea modei, dar a rămas fidelă televiziunii. Acum, la 86 de ani, fericirea ei e legată de omul cu care își împarte viața și alături de care a construit multe lucruri frumoase.

„Eu am terminat cu moda, fac numai la televiziune, dar vreau să fac un spectacol și să fac tot ce am simțit eu în viața mea că e frumos, printre care voi băga și clovnii. E foarte simplu. Știi de unde îmi iau energia? Sunt înconjurată de lucruri superbe în casă, am un soț extraordinar căruia îi plac lucrurile frumoase, mâncărurile bune. Eu nu mă consider gospodină, dar lui îi plac și e o atmosferă frumoasă, ne iubim prietenii, ne vedem, e o atmosferă frumoasă și îmi place. Succesul e dacă poți să te concentrezi și înveți la orice vârstă. Eu acum învăț ce se întâmplă în lume, plec la Paris, mă duc în Olanda, lumea se mișcă, nu stă pe loc”, precizează Levintza.

Doina Levintza vrea un muzeu al modei

Cunoscuta creatoare mai are un singur vis neîmplinit. Doina Levintza vrea să facă un muzeu al modei, un loc aparte, care să adune creații spectaculoase.

„Singurul meu vis la vârsta asta este să fac un muzeu al modei, un muzeu și vechi și nou, și ce s-a făcut și ce se face. O să vedem! Sunt în discuții dar alerg prea mult pentru asta, nu știu când se va face, dar oamenii sunt binevoitori și vor să facă!”, mai spune ea.

