Apariție greu de privit cu celebrul actor iubit de milioane de români. Imaginile surprinse în fața casei la începutul anului 2026 i-au lăsat mască pe fani

Mickey Rourke, odinioară un simbol al Hollywoodului, cu o imagine de tip dur și rebel, pare să traverseze una dintre cele mai dificile perioade ale vieții lui. Celebrul actor a fost surprins chiar de Anul Nou într-o ipostază care i-a șocat pe fani.

Mickey Rourke a fost fotografiat pe 1 ianuarie, ieșind pentru scurt timp din locuința lui din Los Angeles. Actorul în vârstă de 73 de ani părea aproape de nerecunoscut: cu capul ras, îmbrăcat într-un pulover în dungi, pantaloni sport mov și șosete albe. Rourke a fost surprins ridicând comenzi de mâncare – o pungă de la Taco Bell și câteva sacoșe cu alimente de la un supermarket local.

La gât purta un colier cu mărgele și cruce, iar peste umeri avea o eșarfă cu buline. Ultimele imagini, care contrastează puternic cu trecutul lui de star carismatic și rebel, au dus la numeroase speculațiile despre starea lui actuală.

Apariția lui a fost remarcată la doar câteva zile după ce presa americană a relatat că actorul se confruntă cu o posibilă evacuare din locuință, din cauza chiriei neplătite.

Chirii restante și probleme tot mai mari

Potrivit documentelor depuse în instanță, Mickey Rourke ar avea datorii de aproape 60.000 de dolari la chirie. Locuința sa, un bungalow spaniol cu trei dormitoare, construit în 1926 și renovat ulterior, ar avea o chirie lunară de aproximativ 7.000 de dolari. Actorul ar fi primit o notificare oficială prin care i se cerea să plătească restanțele sau să părăsească imobilul.

Aceasta nu este prima situație controversată din ultima vreme, relatează Page Six. În aprilie 2025, Rourke a fost dat afară din emisiunea Celebrity Big Brother UK, după ce producătorii au invocat un comportament „amenințător și agresiv”. Actorul și-a cerut ulterior scuze, însă a avut din nou, cu diverse ocazii, apariții publice tuburătoare.

Cariera lui Rourke a cunoscut suișuri și coborâșuri dramatice. După ce a renunțat la actorie în anii ’90 pentru box profesionist, a revenit spectaculos în 2008 cu rolul din The Wrestler, care i-a adus un Glob de Aur și o nominalizare la Oscar.

Astăzi însă, imaginea actorului singur, ieșind să-și ridice mâncarea, pare să spună o poveste mult mai dură. Pentru fani, rămâne speranța că Mickey Rourke va reuși, încă o dată, să se ridice de la podea, din propriul său „meci” cu viața.

CITEȘTE ȘI: Imagini absolut șocante! Un celebru star TV, altădată sex-simbol, trăiește izolat și neîngrijit, într-o cocioabă!