Acasă » Știri » Apariție greu de privit cu celebrul actor iubit de milioane de români. Imaginile surprinse în fața casei la începutul anului 2026 i-au lăsat mască pe fani

Apariție greu de privit cu celebrul actor iubit de milioane de români. Imaginile surprinse în fața casei la începutul anului 2026 i-au lăsat mască pe fani

De: Diana Cernea 05/01/2026 | 15:24
Apariție greu de privit cu celebrul actor iubit de milioane de români. Imaginile surprinse în fața casei la începutul anului 2026 i-au lăsat mască pe fani
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Mickey Rourke, odinioară un simbol al Hollywoodului, cu o imagine de tip dur și rebel, pare să traverseze una dintre cele mai dificile perioade ale vieții lui. Celebrul actor a fost surprins chiar de Anul Nou într-o ipostază care i-a șocat pe fani.

Mickey Rourke a fost fotografiat pe 1 ianuarie, ieșind pentru scurt timp din locuința lui din Los Angeles. Actorul în vârstă de 73 de ani părea aproape de nerecunoscut: cu capul ras, îmbrăcat într-un pulover în dungi, pantaloni sport mov și șosete albe. Rourke a fost surprins ridicând comenzi de mâncare – o pungă de la Taco Bell și câteva sacoșe cu alimente de la un supermarket local.

La gât purta un colier cu mărgele și cruce, iar peste umeri avea o eșarfă cu buline. Ultimele imagini, care contrastează puternic cu trecutul lui de star carismatic și rebel, au dus la numeroase speculațiile despre starea lui actuală.

Apariția lui a fost remarcată la doar câteva zile după ce presa americană a relatat că actorul se confruntă cu o posibilă evacuare din locuință, din cauza chiriei neplătite.

Mickey Rourke, surprins chiar de Anul Nou într-o ipostază care i-a șocat pe fani (Sursă foto: Profimedia)

Chirii restante și probleme tot mai mari

Potrivit documentelor depuse în instanță, Mickey Rourke ar avea datorii de aproape 60.000 de dolari la chirie. Locuința sa, un bungalow spaniol cu trei dormitoare, construit în 1926 și renovat ulterior, ar avea o chirie lunară de aproximativ 7.000 de dolari. Actorul ar fi primit o notificare oficială prin care i se cerea să plătească restanțele sau să părăsească imobilul.

Aceasta nu este prima situație controversată din ultima vreme, relatează Page Six. În aprilie 2025, Rourke a fost dat afară din emisiunea Celebrity Big Brother UK, după ce producătorii au invocat un comportament „amenințător și agresiv”. Actorul și-a cerut ulterior scuze, însă a avut din nou, cu diverse ocazii, apariții publice tuburătoare.

Cariera lui Rourke a cunoscut suișuri și coborâșuri dramatice. După ce a renunțat la actorie în anii ’90 pentru box profesionist, a revenit spectaculos în 2008 cu rolul din The Wrestler, care i-a adus un Glob de Aur și o nominalizare la Oscar.

Astăzi însă, imaginea actorului singur, ieșind să-și ridice mâncarea, pare să spună o poveste mult mai dură. Pentru fani, rămâne speranța că Mickey Rourke va reuși, încă o dată, să se ridice de la podea, din propriul său „meci” cu viața.

CITEȘTE ȘI: Imagini absolut șocante! Un celebru star TV, altădată sex-simbol, trăiește izolat și neîngrijit, într-o cocioabă!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Culorile anului 2026. Cele 6 nuanțe care vor dicta trendurile în modă
Știri
Culorile anului 2026. Cele 6 nuanțe care vor dicta trendurile în modă
Cum au ajuns Cilia Flores și Nicolas Maduro în fața judecătorilor din America. Imaginile decăderii au făcut înconjurul internetului
Știri
Cum au ajuns Cilia Flores și Nicolas Maduro în fața judecătorilor din America. Imaginile decăderii au făcut înconjurul…
Două săptămâni de iarnă aspră: Cea mai rece zi de iarnă
Mediafax
Două săptămâni de iarnă aspră: Cea mai rece zi de iarnă
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru...
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul „Vietnamului sovietic”
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în...
Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova dacă protestele din Iran escaladează
Digi24
Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova...
Coincidență? Curtea de Apel București amână decizia privind judecătorii CCR pentru 16 ianuarie, ziua când CCR se pronunță pe pensiile magistraților
Mediafax
Coincidență? Curtea de Apel București amână decizia privind judecătorii CCR pentru 16 ianuarie,...
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Click.ro
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de Externe al Poloniei, mesaj pentru Putin
Digi24
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de...
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
go4it.ro
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Culorile anului 2026. Cele 6 nuanțe care vor dicta trendurile în modă
Culorile anului 2026. Cele 6 nuanțe care vor dicta trendurile în modă
Cum au ajuns Cilia Flores și Nicolas Maduro în fața judecătorilor din America. Imaginile decăderii ...
Cum au ajuns Cilia Flores și Nicolas Maduro în fața judecătorilor din America. Imaginile decăderii au făcut înconjurul internetului
Ce probleme de sănătate ar avea Dan Petrescu, de fapt. Am aflat când revine în antrenorat
Ce probleme de sănătate ar avea Dan Petrescu, de fapt. Am aflat când revine în antrenorat
E însărcinată! Fosta vedetă Kanal D a făcut anunțul la începutul lui 2026: „Anul acesta începe ...
E însărcinată! Fosta vedetă Kanal D a făcut anunțul la începutul lui 2026: „Anul acesta începe cu tine, doar noi!”
Fostul soț a adus-o la capătul puterilor! Influencerița abia mai face față, după un an „imposibil”: ...
Fostul soț a adus-o la capătul puterilor! Influencerița abia mai face față, după un an „imposibil”: „Co-parentingul cu el nu e deloc ușor”
Succesiune 2026. Cum se impart bunurile după ce a intrat în vigoare noua lege
Succesiune 2026. Cum se impart bunurile după ce a intrat în vigoare noua lege
Vezi toate știrile
×