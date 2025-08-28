Imagini absolut șocante! Un celebru star TV, altădată sex-simbol, trăiește izolat și neîngrijit, într-o cocioabă!

Nonconformistul actor Mickey Rourke, ajuns la 72 de ani, este de nerecunoscut, după ce a fost dat afară din reality show-ul Big Brother.

Un conflict spontan cu Chris Hughes, fost concurent Love Island, l-a costat pe Rourke poziția în casa Big Brother. Producătorii îl iertaseră inițial pentru remarci sexiste la adresa altei concurente, însă discuțiile în contradictoriu cu Hughes de la cumpărăturile săptămânale efectuate au fost picătura care a umplut paharul.

„Îmi pare rău. Mi-e rușine de mine că mi-am pierdut cumpătul pentru câteva secunde acolo. Nimeni nu a fost atins sau rănit”, a spus Mickey, insuficient însă pentru a-i convinge pe șefi să îl păstreze în formatul emisiunii.

Dacă nimeni din reality-show nu i-a înțeles ieșirea nervoasă, fanii au rămas de-a dreptul șocați când au văzut cum își duce traiul celebrul actor, la puțin timp după ce a părăsit Big Brother.

Mickey Rourke, o umbră la Hollywood

Extravaganță, lux, operații estetice, box, filme de acțiune, Mickey Rourke a fost pachetul complet al scenei dramatice de la Hollywood. Însă succesul se pare că nu l-a urmat și în viața personală.

Două divorțuri, niciun copil, o relație încheiată în urmă cu 8 ani. Așa se rezumă CV-ul sentimental al actorului.

Potrivit The Sun, fanii au rămas siderați când l-au revăzut pe actor atunci când își ridica mâncarea din fața casei.

„Un bătrânel decrepit, cu o ținută dezordonată, pantofi murdari și tatuaje urâte la vedere. Este departe de forma care l-a consacrat. Nu e de mirare de ce a plâns după casa Big Brother. Locuința în care locuiește este o cocioabă. Are nevoie de ajutor să se repună pe picioare”, susțin admiratorii actorului.

Imobilul situat pe o stradă elegantă din Beverly Hills face notă discordantă cu restul locuințelor din cartier, deoarece actorul nu s-a ocupat deloc de locul pe care-l numește acasă.

„Buruienile sunt crescute cât casa, poarta de la intrare este șubredă, la fel și acoperișul. Aduce mai mult cu o vizuină decât cu imobilul unei vedete de la Hollywood”, au remarcat fanii.

Apropiații spun că vedeta a participat din nevoie de bani la Big Brother, iar plecarea sa timpurie a însemnat o lovitură pentru finanțele lui Rourke.

„Mickey a mers în acea emisiune să facă show, dar nu a înțeles că insultele și confruntările nu mai sunt la modă în 2025. A fost șocat când l-au dat afară pentru că de la un onorariu de 500.000 de dolari a primit doar 10%. Pentru el, obiectivul era să rămână printre ultimii concurenți pentru a încasa toată suma. Asta era miza”, a declarat sub anonimat, un cunoscut prieten al actorului.

