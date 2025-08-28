Acasă » Știri » Adela Popescu nu e prima lui soție! Radu Vâlcan a mai fost însurat cu o femeie celebră, mai bătrână decât el. Cum arată acum, în 2025, prima nevastă a prezentatorului show-ului Insula Iubirii de la Antena 1

De: Redacția CANCAN 28/08/2025 | 15:48
Cum arată prima soție a prezentatorului / FOTO: Facebook
Radu Vâlcan a avut o viață plină de aventuri și experiențe care l-au format, însă întâlnirea cu Adela Popescu a fost cea care l-a „cumințit” și i-a adus stabilitatea de care avea nevoie. Puțini își amintesc că prezentatorul de la Insula Iubirii a mai fost căsătorit o dată, la doar 26 de ani, cu o femeie mai în vârstă decât el. Povestea lor de dragoste nu a durat mult, iar după patru ani de mariaj au decis să divorțeze.

Radu Vâlcan a pășit pentru prima dată în fața ofițerului de stare civilă când avea doar 26 de ani. Tereza, căci așa o cheamă pe aceasta, era cu șapte ani mai mare decât prezentatorul TV, având 33 de ani, la acea vreme. Deși relația lor a durat doar patru ani, el recunoaște că acea perioadă i-a oferit numeroase lecții de viață și momente de învățare, care l-au ajutat în viitor. Totuși, între ei existau numeroase diferențe care au dus la despărțire în anul 2007.

La trei ani de la divorț, atât Radu Vâlcan, cât și Tereza au găsit noi parteneri cu care au relații solide și în prezent. Fostul actor a cunoscut-o pe Adela Popescu, cu care s-a căsătorit în 2015, iar Tereza s-a căsătorit cu un om de afaceri grec, Dimitris Tranakas. Cei doi au împreună și o fiică.

Cu ce se ocupă Tereza în prezent

În prezent, Tereza deține una dintre cele mai mari agenții de marketing din România, colaborând cu firme mari, atât naționale, cât și internaționale. De-a lungul timpului, a ocupat poziții de conducere sau de coordonare în mai multe companii importante. Ea se descrie ca fiind „un profesionist în comunicare”, cu o experineță de peste 20 de ani în domeniu.

Fosta soție a lui Radu Vâlcan, în vârstă de 55 de ani, este pasionată de jogging și de mers de munte. Pe rețelele de socializare are numeroase fotografii din expedițiile sale montane. Soțul ei este un pasionat al mersului cu bicicleta.

