Ce face Radu Vâlcan imediat după ce termină filmările la Insula Iubirii: ”Nu numai eu, toți colegii!

Timp de 9 sezoane, Radu Vâlcan a fost la cârma emisiunii Insula iubirii. Meseria de prezentator a venit și cu anumite dezavantaje, unul dintre ele fiind timpul petrecut departe de familia sa. Cum își gestionează viața profesională și cea personală, dar și care este primul lucru pe care îl face atunci când se termină filmările din Thailanda? Într-un puseu de sinceritate, soțul Adelei Popescu a dat din casă!

Încă de la debutul emisiunii Insula iubirii, Radu Vâlcan a fost nelipsit de la cârma emisiunii. Au trecut 9 sezoane de când prezentatorul TV merge an de an în Thailanda pentru a prezenta cel mai așteptat show al momentului. Dincolo de meseria sa, înconjurat de tot felul de ispite, soțul Adelei Popescu încearcă să îmbine utilul cu plăcutul.

Ce face Radu Vâlcan după ce termină filmările la Insula Iubirii

Privind în urmă, Radu Vâlcan se consideră norocos și recunoscător experienței pe care a trăit-o timp de 9 sezoane în Thailanda. Acesta susține că a trecut prin extrem de multe provocări de-a lungul anilor, a cunoscut aproape toate tiparele de oameni și cupluri, întâmplări care l-au făcut să vadă viața cu alți ochi.

„Sunt mai bătrân. (râde) Merg spre 50 de ani! Mai înțelept, mai matur… Am învățat foarte mult de-a lungul celor nouă sezoane. M-au ajutat foarte mult poveștile lor, pentru că au fost mulți concurenți de-a lungul timpului. Ce să zic, mă văd mai matur și mai înțelept. Am o familie frumoasă, o familie care mă susține, o familie care îmi este alături și, de fiecare dată când particip la un asemenea proiect, care, repet, tot timpul o spun, este intens, este greu, este pe alocuri apăsător, abia aștept să mă refugiez lângă ei și să îmi trăiesc liniștea. Liniștea de care avem toți nevoie”, a spus Radu Vâlcan.

În ceea ce privește meseria sa – în care este înconjurat aproape tot timpul de ispite, Radu Vâlcan susține că cea mai mare susținere o are chiar din partea soției sale. Adela Popescu este cea care îi este alături necondiționat, uneori chiar și fizic – în timpul filmărilor din Thailanda. Prezentatorul de la Insula iubirii a mai dezvăluit că niciodată nu s-a pus problema ca partenera lui să fie geloasă sau suspicioasă.

„Suntem profesioniști amândoi, asta este meseria noastră. Știm foarte bine ce facem, de ce suntem aici. Nu există… Mi s-a mai pus întrebarea asta. Și ei i s-a mai pus întrebarea asta. Nu! E un serviciu la care merg cu plăcere. Ea este alături de mine, a și fost cu mine în Thailanda. Și cu copii… Sezonul ăsta a venit singură, fără copii, dar sunt momente foarte bune pentru noi, de relaxare. Doar noi doi! Pentru părinți sunt foarte importante momentele acestea. Adela a fost de 2-3 ori și în timpul filmărilor, doar ea. Și faptul că era acolo, eu filmam și o simțeam acolo în stânga mea, mă relaxa și aveam mai mult vibe, mai multă putere de muncă, după multe ore de somn. Cine este în situația noastră știe foarte bine despre ce este vorba”, a mai spus Radu Vâlcan pentru Libertatea.

”Încerc să îmbin munca cu plăcutul”

În ceea ce privește activitățile pe care le face după ce termină filmările la Insula iubirii, Radu Vâlcan susține că – atunci când are ocazia și când poate – încearcă să își organizeze o minivacanță tot în Thailanda, acolo unde se relaxează și se bucură de locurile neexplorate.

„Pentru omul Radu Vâlcan, Thailanda înseamnă relaxare, bucurie, tot ce înseamnă din punct de vedere culinar, din punct de vedere al culturii, oamenii… Absolut tot! Pentru prezentatorul emisiunii, Thailanda înseamnă Insula Iubirii! Ce să zic… Sunt acolo, sunt la muncă, dar încerc să îmbin munca cu plăcutul. Obișnuim, de altfel, să rămânem după ce terminăm filmările, să rămânem într-o minivacanță acolo, să ne bucurăm de… să ne relaxăm, pentru că e… Nu numai eu, toți colegii! La un moment dat, mulți dintre ei se împrăștie. Pleacă pe nu știu unde… Încercăm să ne relaxăm și să ne bucurăm de locuri”! a mai spus Radu Vâlcan.

Adela Popescu, zero aroganță, 100% adevărul despre bani! Pentru ce sumă se dă jos din pat: “Eu valorez…”

Adela Popescu nu a ascuns nimic, înainte de a pleca în vacanță cu tot familionul și bona filipineză: ”Eu mai degrabă mă plâng, dar…”