Acasă » Știri » Cum poți contesta factura la întreținere dacă ți se pare prea mare. Câte zile ai la dispoziție

Cum poți contesta factura la întreținere dacă ți se pare prea mare. Câte zile ai la dispoziție

De: Andreea Stăncescu 05/01/2026 | 14:41
Cum poți contesta factura la întreținere dacă ți se pare prea mare. Câte zile ai la dispoziție
Factura la întreținere se poate contesta

Proprietarii care observă că factura la întreținere este mai mare decât în luna precedentă au dreptul să o conteste. Legea le permite locatarilor să ceară verificarea și corectarea sumelor afișate la avizier, în cazul în care consideră că acestea au fost calculate greșit.

Facturile de întreținere sunt o cauză frecventă de neînțelegeri între locatarii blocurilor, mulți proprietari fiind nemulțumiți de sumele afișate lunar la avizier. Deși există suspiciuni legate de penalități, cheltuieli comune sau restanțe, unii aleg să plătească fără verificări, pentru a evita conflictele.

Puțini știu însă că au dreptul legal să conteste listele de întreținere. Legea nr. 196/2018 stabilește clar procedura: contestația se depune la Asociația de proprietari, în termen de cel mult 10 zile de la afișare, cu număr de înregistrare.

Cum arată o cerere de constestație

În lucrarea „Contestarea și recalcularea listelor de întreținere”, profesorul Gelu Pușcaș explică elementele esențiale ale unei astfel de cereri.

„Prin prezenta arăt că lista de întreținere aferentă lunii ……., anul ……., este calculată eronat pentru apartamentul aflat în proprietatea subsemnatului/subsemnatei, din următoarele motive: suma înscrisă la rubrica „restanțe cote de întreținere” nu este corect stabilită.

Menționez faptul că, în lista de întreținere, figurează în dreptul apartamentului meu suma de ……. lei, deși cotele de întreținere au fost achitate integral și la timp.

Precizez că am achitat cota aferentă lunii ……., în valoare de ……. lei, conform chitanței nr. ……. din data de ……. și/sau ordinului de plată din data de ……., motiv pentru care nu înțeleg de ce această plată nu a fost înregistrată de către administrator.

Subliniez că neoperarea plății nu îmi este imputabilă și, în consecință, solicit eliminarea tuturor penalităților aplicate în mod nejustificat.

Solicit recalcularea cotelor de întreținere pentru apartamentul nr. ……. și afișarea sumei corecte de plată.

De asemenea, solicit comunicarea în scris a răspunsului la prezenta contestație, în termenul legal de 10 zile, conform prevederilor Legii nr. 196/2018”.

CITEȘTE ȘI: La ce temperatură este cel mai bine să setezi termostatul centralei termice atunci când pleci de acasă. Experții au stabilit limita sigură

Vești importante pentru români! Facturile la energie cresc începând cu 1 ianuarie 2026

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gina Pistol a trecut pe la estetician la final de an! Ce intervenție și-ar fi făcut vedeta: „Zilele următoare revin cu rezultatul final”
Știri
Gina Pistol a trecut pe la estetician la final de an! Ce intervenție și-ar fi făcut vedeta: „Zilele…
George s-a întors în România după 17 ani de muncă în străinatate: „Muncesc de la 18 ani, dar doar aici am simțit că sunt..”
Știri
George s-a întors în România după 17 ani de muncă în străinatate: „Muncesc de la 18 ani, dar…
Două săptămâni de iarnă aspră: Cea mai rece zi de iarnă
Mediafax
Două săptămâni de iarnă aspră: Cea mai rece zi de iarnă
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru...
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul „Vietnamului sovietic”
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în...
Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova dacă protestele din Iran escaladează
Digi24
Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova...
Coincidență? Curtea de Apel București amână decizia privind judecătorii CCR pentru 16 ianuarie, ziua când CCR se pronunță pe pensiile magistraților
Mediafax
Coincidență? Curtea de Apel București amână decizia privind judecătorii CCR pentru 16 ianuarie,...
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Click.ro
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de Externe al Poloniei, mesaj pentru Putin
Digi24
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de...
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
go4it.ro
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gina Pistol a trecut pe la estetician la final de an! Ce intervenție și-ar fi făcut vedeta: „Zilele ...
Gina Pistol a trecut pe la estetician la final de an! Ce intervenție și-ar fi făcut vedeta: „Zilele următoare revin cu rezultatul final”
George s-a întors în România după 17 ani de muncă în străinatate: „Muncesc de la 18 ani, dar ...
George s-a întors în România după 17 ani de muncă în străinatate: „Muncesc de la 18 ani, dar doar aici am simțit că sunt..”
Taxa neștiută care s-a introdus în România de la 1 ianuarie 2026. Scumpirile nu vor întârzia să ...
Taxa neștiută care s-a introdus în România de la 1 ianuarie 2026. Scumpirile nu vor întârzia să apară
Ce ar putea însemna pentru politica mondială capturarea lui Nicolás Maduro. „Cel mai rău lucru ...
Ce ar putea însemna pentru politica mondială capturarea lui Nicolás Maduro. „Cel mai rău lucru este că a funcționat”
BANCUL ZILEI | Cum scăpăm de nervi și în 2026
BANCUL ZILEI | Cum scăpăm de nervi și în 2026
Andrei Niculae, adevărul despre plecarea de la Virgin Radio. Ce presiuni a îndurat la Power Couple: ...
Andrei Niculae, adevărul despre plecarea de la Virgin Radio. Ce presiuni a îndurat la Power Couple: „A fost dureros”
Vezi toate știrile
×