Cum poți contesta factura la întreținere dacă ți se pare prea mare. Câte zile ai la dispoziție

Proprietarii care observă că factura la întreținere este mai mare decât în luna precedentă au dreptul să o conteste. Legea le permite locatarilor să ceară verificarea și corectarea sumelor afișate la avizier, în cazul în care consideră că acestea au fost calculate greșit.

Facturile de întreținere sunt o cauză frecventă de neînțelegeri între locatarii blocurilor, mulți proprietari fiind nemulțumiți de sumele afișate lunar la avizier. Deși există suspiciuni legate de penalități, cheltuieli comune sau restanțe, unii aleg să plătească fără verificări, pentru a evita conflictele.

Puțini știu însă că au dreptul legal să conteste listele de întreținere. Legea nr. 196/2018 stabilește clar procedura: contestația se depune la Asociația de proprietari, în termen de cel mult 10 zile de la afișare, cu număr de înregistrare.

Cum arată o cerere de constestație

În lucrarea „Contestarea și recalcularea listelor de întreținere”, profesorul Gelu Pușcaș explică elementele esențiale ale unei astfel de cereri.

„Prin prezenta arăt că lista de întreținere aferentă lunii ……., anul ……., este calculată eronat pentru apartamentul aflat în proprietatea subsemnatului/subsemnatei, din următoarele motive: suma înscrisă la rubrica „restanțe cote de întreținere” nu este corect stabilită.

Menționez faptul că, în lista de întreținere, figurează în dreptul apartamentului meu suma de ……. lei, deși cotele de întreținere au fost achitate integral și la timp.

Precizez că am achitat cota aferentă lunii ……., în valoare de ……. lei, conform chitanței nr. ……. din data de ……. și/sau ordinului de plată din data de ……., motiv pentru care nu înțeleg de ce această plată nu a fost înregistrată de către administrator.

Subliniez că neoperarea plății nu îmi este imputabilă și, în consecință, solicit eliminarea tuturor penalităților aplicate în mod nejustificat.

Solicit recalcularea cotelor de întreținere pentru apartamentul nr. ……. și afișarea sumei corecte de plată.

De asemenea, solicit comunicarea în scris a răspunsului la prezenta contestație, în termenul legal de 10 zile, conform prevederilor Legii nr. 196/2018”.

