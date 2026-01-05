Acasă » Știri » Vedeta care s-a întors răvășită total de la Desafio: Aventura! „Am venit fără păr, umflată toată, eram grasă efectiv. Mă simțeam un băiețel mic și gras”

Vedeta care s-a întors răvășită total de la Desafio: Aventura! „Am venit fără păr, umflată toată, eram grasă efectiv. Mă simțeam un băiețel mic și gras”

De: Irina Vlad 05/01/2026 | 15:02
Vedeta care s-a întors răvășită total de la Desafio: Aventura! „Am venit fără păr, umflată toată, eram grasă efectiv. Mă simțeam un băiețel mic și gras”
Sursa foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, a acceptat provocarea celei mai dure competiții de supraviețuire: Desafio. Aventura din Thailanda s-a terminat cum nu se putea mai rău pentru ea, iar la întoarcere în România a fost nevoită să intre în „revizie” cu totul – fizic, psihic și emoțional. 

Fosta soție a lui Lino Golden a vorbit despre cea mai dură competiție televizată la care a participat până acum. Delia Salchievici a acceptat să facă parte din noul show de aventură Desafio. Deși a făcut parte din echipa „Norocoșilor”, Delia Salchievici a mărturisit că norocul nu a fost tocmai de partea ei. Experiența trăită în Thailanda a lăsar urma vizibile asupra înfățisării și sănătății sale.

Delia Salchievici: ”Mă simțeam un băiețel mic și gras”

Din cauza condițiilor de trai vitrege, a schimbărilor climatice și de fus orar, Delia a mărturisit că s-a pricopsit cu diverse probleme hormonale. Corpul i-a luat-o razna – din punct de vedere medical apoi estetic.

„M-am întors foarte urâtă din Desafio. A trebuit să intru în revizie la întoarcere, totală. Nu am fost încă la estetician, am riduri. Am venit fără păr, umflată toată, eram grasă efectiv. Iar, menstruația nu a mai venit deloc acolo. A fost teribil! Nu mă recunoșteam, mă simțeam un băiețel mic și gras”, a dezvăluit Delia, pentru Click!

Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, a participat la Desafio/ sursă foto: social media

Din punct de vedere sentimental, lucrurile nu sunt nici aici prea roz. După divorțul de Lino Golden, Delia Salchievici s-a refugiat – preț de câteva luni – în brațele celui supranumit medicul estetician al vedetelor, Auday Al-Ahmed –  vezi AICI imagini cu cei doi. Din păcate, „cunoașterea” nu a durat prea mult timp. În prezent, Delia a mărturisit că este o femeie singură, mult mai selectivă și mult mai atentă la bărbații care roiesc în jurul ei.

„Pe mine experiențele din trecut nu m-au doborât. Înainte îmi păsa de părerea oamenilor din jur, acum nu-mi mai pasă. Nu am nici o relație în acest moment, sunt singură. Dar, mi-ar plăcea să am pe cineva în viața mea, doar că sunt selectivă. Eu nu am încredere în nimeni, decât în mine. Când o să mă vedeți cu un bărbat de mână a trecut prin toate testele posibile”, a mai spus fosta soție a lui Lino Golden.

Lino Golden, pregătit iar de însurătoare?! Gestul făcut de iubita lui l-a convins pe artist că merită să-i fie soție

Ce a pățit Daniel Pavel în timpul filmărilor din Bangkok pentru „Desafio: Aventura” de la PRO TV: „Impactul a fost puternic”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Culorile anului 2026. Cele 6 nuanțe care vor dicta trendurile în modă
Știri
Culorile anului 2026. Cele 6 nuanțe care vor dicta trendurile în modă
Cum au ajuns Cilia Flores și Nicolas Maduro în fața judecătorilor din America. Imaginile decăderii au făcut înconjurul internetului
Știri
Cum au ajuns Cilia Flores și Nicolas Maduro în fața judecătorilor din America. Imaginile decăderii au făcut înconjurul…
Două săptămâni de iarnă aspră: Cea mai rece zi de iarnă
Mediafax
Două săptămâni de iarnă aspră: Cea mai rece zi de iarnă
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru...
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul „Vietnamului sovietic”
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în...
Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova dacă protestele din Iran escaladează
Digi24
Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova...
Coincidență? Curtea de Apel București amână decizia privind judecătorii CCR pentru 16 ianuarie, ziua când CCR se pronunță pe pensiile magistraților
Mediafax
Coincidență? Curtea de Apel București amână decizia privind judecătorii CCR pentru 16 ianuarie,...
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Click.ro
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de Externe al Poloniei, mesaj pentru Putin
Digi24
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de...
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
go4it.ro
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Culorile anului 2026. Cele 6 nuanțe care vor dicta trendurile în modă
Culorile anului 2026. Cele 6 nuanțe care vor dicta trendurile în modă
Cum au ajuns Cilia Flores și Nicolas Maduro în fața judecătorilor din America. Imaginile decăderii ...
Cum au ajuns Cilia Flores și Nicolas Maduro în fața judecătorilor din America. Imaginile decăderii au făcut înconjurul internetului
Ce probleme de sănătate ar avea Dan Petrescu, de fapt. Am aflat când revine în antrenorat
Ce probleme de sănătate ar avea Dan Petrescu, de fapt. Am aflat când revine în antrenorat
E însărcinată! Fosta vedetă Kanal D a făcut anunțul la începutul lui 2026: „Anul acesta începe ...
E însărcinată! Fosta vedetă Kanal D a făcut anunțul la începutul lui 2026: „Anul acesta începe cu tine, doar noi!”
Fostul soț a adus-o la capătul puterilor! Influencerița abia mai face față, după un an „imposibil”: ...
Fostul soț a adus-o la capătul puterilor! Influencerița abia mai face față, după un an „imposibil”: „Co-parentingul cu el nu e deloc ușor”
Succesiune 2026. Cum se impart bunurile după ce a intrat în vigoare noua lege
Succesiune 2026. Cum se impart bunurile după ce a intrat în vigoare noua lege
Vezi toate știrile
×