Vedeta care s-a întors răvășită total de la Desafio: Aventura! „Am venit fără păr, umflată toată, eram grasă efectiv. Mă simțeam un băiețel mic și gras”

Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, a acceptat provocarea celei mai dure competiții de supraviețuire: Desafio. Aventura din Thailanda s-a terminat cum nu se putea mai rău pentru ea, iar la întoarcere în România a fost nevoită să intre în „revizie” cu totul – fizic, psihic și emoțional.

Fosta soție a lui Lino Golden a vorbit despre cea mai dură competiție televizată la care a participat până acum. Delia Salchievici a acceptat să facă parte din noul show de aventură Desafio. Deși a făcut parte din echipa „Norocoșilor”, Delia Salchievici a mărturisit că norocul nu a fost tocmai de partea ei. Experiența trăită în Thailanda a lăsar urma vizibile asupra înfățisării și sănătății sale.

Delia Salchievici: ”Mă simțeam un băiețel mic și gras”

Din cauza condițiilor de trai vitrege, a schimbărilor climatice și de fus orar, Delia a mărturisit că s-a pricopsit cu diverse probleme hormonale. Corpul i-a luat-o razna – din punct de vedere medical apoi estetic.

„M-am întors foarte urâtă din Desafio. A trebuit să intru în revizie la întoarcere, totală. Nu am fost încă la estetician, am riduri. Am venit fără păr, umflată toată, eram grasă efectiv. Iar, menstruația nu a mai venit deloc acolo. A fost teribil! Nu mă recunoșteam, mă simțeam un băiețel mic și gras”, a dezvăluit Delia, pentru Click!

Din punct de vedere sentimental, lucrurile nu sunt nici aici prea roz. După divorțul de Lino Golden, Delia Salchievici s-a refugiat – preț de câteva luni – în brațele celui supranumit medicul estetician al vedetelor, Auday Al-Ahmed – vezi AICI imagini cu cei doi. Din păcate, „cunoașterea” nu a durat prea mult timp. În prezent, Delia a mărturisit că este o femeie singură, mult mai selectivă și mult mai atentă la bărbații care roiesc în jurul ei.

„Pe mine experiențele din trecut nu m-au doborât. Înainte îmi păsa de părerea oamenilor din jur, acum nu-mi mai pasă. Nu am nici o relație în acest moment, sunt singură. Dar, mi-ar plăcea să am pe cineva în viața mea, doar că sunt selectivă. Eu nu am încredere în nimeni, decât în mine. Când o să mă vedeți cu un bărbat de mână a trecut prin toate testele posibile”, a mai spus fosta soție a lui Lino Golden.

