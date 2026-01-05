Gina Pistol a trecut pe la estetician la final de an! Ce intervenție și-ar fi făcut vedeta: „Zilele următoare revin cu rezultatul final”

Gina Pistol a apelat la medicul estetician pentru o schimbare de imagine chiar înainte de debutul acestui an. Vedeta a ținut să le arate celor care o urmăresc pe rețelele de socializare că poartă un corset, semn că e vorba de un implant sau o liposuscție, dar s-a ferit să dea detalii despre intervenția suferită.

Prezentatoarea emisiunii MasterChef a promis, însă, că revine cu detalii atunci când o să se poată. Până atunci, se relaxează alături de soțul ei într-o vacanță în Thailanda și se joacă, mai abitir ca niciodată, cu imaginația fanilor.

„Ultima zi din an… ultima zi de corset. Zilele următoare revin cu rezultatul final”, a anunțat Gina.

Gina Pistol are mai multe intervenții estetice

Gina Pistol nu a ocolit niciodată cabinetele de estetică. Ea are o intervenție la nas și mai multe la buze. La 45 de ani, soția lui Smiley nu regretă nimic din schimbările făcute, atâta timp cât, consideră ea, au pus-o într-o altă lumină și i-au îmbunătățit aspectul fizic.

„Merită să suferi, dacă o faci cu cap. Dacă însă iei o decizie greşită, suferi apoi şi să repari. Atunci când suferi o intervenţie chirurgicală iar rezultatul nu este cel dorit, este foarte neplăcut. După problema de la buze, mi-am mai făcut încă două operaţii estetice: mi-am redus volumul buzelor şi mi-am pus cartilaj la nas. Cu siguranţă voi mai apela la operaţii, mai ales că tehnologia ne permite. Vrem să păcălim timpul şi, dacă se poate, de ce să nu facem acest lucru?!”, spunea Gina Pistol.

Gina Pistol și Smiley, pasionali de 10 ani

Gina Pistol și Smiley sunt împreună de 10 ani, iar în 2023 au ajuns și în fața altarului. La început, cârcotașii nu le-au dat prea multe șanse. Au reușit, însă, să câștige pariul cu timpul și să rămână împreună.

„Se pare că nu am fost așa cum au zis cârcotașii. Nu ne dădeau șanse deloc pentru că părea că suntem foarte diferiți. El era artistul, băiatul foarte serios, foarte bun, eu păream că sunt așa… o vânătoare de comori”, a declarat Gina Pistol la emisiunea Vorbește lumea.

Gina Pistol îl consideră pe Smiley echilibrul ei

Blonda spune despre ea că e o fire vulcanică, dominată de pasiune, spre deosebire de Smiley, care ia totul cu calm și cântărește mai bine lucrurile. Chiar și așa, reușesc să se completeze și să ajungă la un numitor comun.

„Ce nu știu oamenii despre mine în viața de cuplu? Că sunt foarte pasională. Când povestesc ceva, povestesc foarte intens și, când îmi susțin punctul de vedere, îl spun foarte intens și pare că sunt nebună. Dar nu sunt. Eu sunt foarte vulcanică. Andrei este echilibrul meu. Este foarte echilibrat, un om foarte calculat. Eu sunt ca o oală care clocotește și trebuie să ridici din când în când capacul să iasă presiunea și după aceea totul este ok în jurul nostru. Andrei mă ajută foarte mult pentru că mă echilibrează”, a mai spus prezentatoarea TV.

