Așa mamă, așa fiică! Gina Pistol și micuța Josephine, outfit-uri matchy la mall

Crăciunul se apropie cu pași repezi, iar magia sărbătorilor se simte deja în aer. În acest vibe festiv, Gina Pistol a vrut să îi ofere o zi de neuitat fiicei sale și a lui Smiley, micuța Josephine. Și unde se simt copiii cel mai bine?! În mall, printre jucării, haine și filme animate. CANCAN.RO are imaginile adorabile cu cele două într-o zi mamă-fiica de neuitat!

Gina Pistol a devenit mamă în urmă cu aproape cinci ani, atunci când a adus-o pe lume pe fiica ei și a lui Smiley, Josephine Ana Maria. Viața vedetei tv s-a schimbat semnificativ de atunci, iar prioritatea nu mai sunt doar filmările, deși știm că Gina este profi indiferent de ce face, ci fetița lor. Nu de puține ori cele două au fost surprinse în timp ce făceau activități împreună, ca de această dată spre exemplu. Soția lui Smiley a răsfățat-o pe Josephine așa cum a știut ea mai bine, iar noi vă prezentăm imaginile.

Gina Pistol și Josephine, momente de neuitat mamă-fiică

CANCAN.RO le-a surprins pe Gina Pistol și pe fetița ei, Josephine în mall Băneasa. Cele două au avut parte de o zi relaxantă și plină de momente drăguțe. Au colindat magazinele și au făcut opriri strategice în Zara, atât la Women, cât și la Kids, evident.

Și ca tabloul să fie complet, remarcăm că cele două au avut ținute asortate. Gina purta o pereche de blugi boyfriend, o maleta nude, un colier din perle la gât, care a conferit o notă elegantă ținutei și o geaca de iarnă neagră. La rândul ei, Josephine a fost îmbrăcată într-o variantă mini a mamei sale: cu o pereche de blugi gri largi si o geacă neagră, perfectă pentru sezon.

Soția lui Smiley are rețeta perfectă pentru o zi perfectă în mall

După ce Gina a mărturisit că Smiley o tachinează de fiecare dată când iese pe ușă spunându-i că se îmbracă exact ca un băiețel (vezi aici), se pare că artistul va avea de furcă și cu Josephine! Fetița este îmbrăcată în stilul mamei, dar trebuie să recunoaștem că i se potrivește de minune, iar imaginile vorbesc de la sine.

Pe tot parcursul plimbării în mall, Josephine nu s-a dezlipit de cel mai bun prieten al său, o jucărie pe care a ținut-o în brațe. Shoppingul a fost urmat de o experiență perfectă pentru sezon: un film de Crăciun, numai bun de intrat și mai tare în spiritul sărbătorilor.

