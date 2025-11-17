Acasă » Exclusiv » Gina Pistol și Smiley investesc milioane în viitorul familiei. Fac pasul uriaș după un an plin

Gina Pistol și Smiley investesc milioane în viitorul familiei. Fac pasul uriaș după un an plin

De: Andreea Archip 17/11/2025 | 15:41
Gina Pistol și Smiley investesc milioane în viitorul familiei. Fac pasul uriaș după un an plin
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Gina Pistol și Smiley fac casă bună împreună. După un an plin, în care au muncit la foc automat: proiecte TV, concerte, campanii, prezentatoarea TV și antrenorul de la “Vocea României” mai fac un pas important pentru viitorul lor. Se pregătesc să devină proprietari. Planul este făcut, așa că în 2026 prezentatoarea MasterChef își va vedea visul împlinit. Mai exact, după vacanța prelungită în Asia antamată pentru luna ianuarie, cele două vedete PRO TV demarează construcția a două case. CANCAN.RO are toate detaliile despre cele două investiții majore.

Gina Pistol îmbină armonios viața profesională cu timpul dedicat familiei. Iar munca ei nu doar că este vizibilă, ci și apreciată. În cadrul celei de-a 24-a ediție a Premiilor TVMania 2025, vedeta a primit două trofee: unul alături de colegii de la MasterChef, emisiunea fiind desemnată cel mai bun show culinar, iar celălalt pentru activitatea ei din online – cel mai vizibil influencer la TV.

Gina Pistol: “Pe Andrei în lunile astea abia îl vedem la față”

CANCAN.RO: Cum a fost 2025 pentru tine?

Gina Pistol: Doamne! 2025 a fost un an foarte bun și pentru mine și pentru Andrei și pentru familia noastră. Și îmi doresc ca anul care vine să fie la fel de bun sau măcar să fie blând cu noi.

CANCAN.RO: Sărbătorile unde vă prind?

Gina Pistol: Acasă. Cred că toți oamenii stau acasă de Crăciun. Și revelionul o să fiu acasă cu Josephine, pentru că Andrei trebuie să cânte. Pe undeva pe lângă București are un concert, după care plecăm și noi în vacanță.

Cât costă carnea de PORC în noiembrie 2025. Ce sume vor scoate din buzunar românii de Crăciun
Cât costă carnea de PORC în noiembrie 2025. Ce sume vor scoate din...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Gina Pistol investește în viitorul familiei: o casă în Capitala și alta la munte

CANCAN.RO: Ce destinație ați ales?

Gina Pistol: În Thailanda o să plecăm. De obicei ne încărcăm bateriile după un an plin. Pe Andrei în lunile astea abia îl vedem la față. De cele mai multe ori noi plecăm când avem ocazia cu el, oriunde are el treabă, ca să petrecem timp împreună. Și atunci, în ianuarie, pentru că e o lună mai liniștită, încercăm și noi să recuperăm din timpul pe care nu l-am avut.

Gina Pistol: “Anul viitor trebuie să construim două case”

CANCAN.RO: A fost emoționant concertul pe care Smiley l-a susținut la Sala Palatului. Ai plâns?

Gina Pistol: Da, normal, îmi mai lăcrimează și mie ochii. Eu îi și știu toate piesele, dar sunt empatică și reacționez la emoția celor din jur, mai ales când îl văd pe el emoționat, deși toate cântecele lui le știu la fel de bine ca și el, inclusiv pe note. Dar a fost un concert foarte frumos și plin de emoție.

CANCAN.RO: Îmi spuneai  într-un alt interviu că în plan este și construcția casei. Ce ați mai făcut?

Gina Pistol: Am găsit loc, trebuie să ne apucăm de casă. Anul viitor trebuie să construim două case. Am găsit la munte terenul pe care mi l-am dorit toată viața și o să facem acolo o casă de vacanță și undeva în București casa noastră, pentru că noi stăm cu chirie acum.

CANCAN.RO: Top 3 dorințe pentru anul viitor?

Gina Pistol: În afară de sănătate la trup, la minte și la suflet, n-am. Dacă ești în echilibru cu tine și ești sănătos, poți să faci absolut orice. Îmi doresc să nu se schimbe lumea din jur, să fie o lume safe pentru copiii noștri.

Foto: Instagram

CITEȘTE ȘI: Lacrimi pentru Smiley la Sala Palatului! Gestul pe care l-a făcut pentru părinții lui: „Am trecut prin toate stările”

NU RATA: Gina Pistol a răspuns la marea întrebare! Care e cheful ei preferat: Bontea, Scărlătescu sau Dumitrescu?

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Cristina Șișcanu l-a detronat pe cel mai bogat bugetar din România! Câte zeci de mii de euro încasează lunar | EXCLUSIV
Exclusiv
Cristina Șișcanu l-a detronat pe cel mai bogat bugetar din România! Câte zeci de mii de euro încasează…
Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme ambulanța! Avem detalii revoltătoare după cinci ani de anchetă
Exclusiv
Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori…
Ce riscă persoanele neînregistrate care vând ONLINE prăjituri și cozonaci. ANSVSA a făcut anunțul usturător
Mediafax
Ce riscă persoanele neînregistrate care vând ONLINE prăjituri și cozonaci. ANSVSA a făcut...
Câte calorii au sarmalele de post. Care este valoarea lor nutrițională, dar și ce rețetă sănătoasă poți face
Gandul.ro
Câte calorii au sarmalele de post. Care este valoarea lor nutrițională, dar și...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în afara alianței cu Germania Nazistă
Adevarul
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în...
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
Digi24
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator...
Marca auto care a „spart” piața românească în 2025. Ascensiune spectaculoasă a acestui producător
Mediafax
Marca auto care a „spart” piața românească în 2025. Ascensiune spectaculoasă a acestui...
Parteneri
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Imagini WOW cu blondina: Cum a ajuns la 53 kg?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Imagini WOW cu blondina: Cum a ajuns...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Click.ro
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat...
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită Putin lui Trump și ce opțiuni mai are Ucraina
Digi 24
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită Putin lui...
Sondaj: Cursă strânsă între primii 4 candidați preferați de bucureșteni pentru Primăria Capitalei
Digi24
Sondaj: Cursă strânsă între primii 4 candidați preferați de bucureșteni pentru Primăria Capitalei
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
BANCUL ZILEI. Bulă: – Mașina mea de spălat este ca „Insula Iubirii”...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Mașina mea de spălat este ca „Insula Iubirii”...
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
go4it.ro
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Descopera.ro
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Câte calorii au sarmalele de post. Care este valoarea lor nutrițională, dar și ce rețetă sănătoasă poți face
Gandul.ro
Câte calorii au sarmalele de post. Care este valoarea lor nutrițională, dar și ce rețetă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Solstițiul de iarnă 2025. Când va fi cea mai lungă noapte din an și cum ne afectează
Solstițiul de iarnă 2025. Când va fi cea mai lungă noapte din an și cum ne afectează
Cristina Șișcanu l-a detronat pe cel mai bogat bugetar din România! Câte zeci de mii de euro încasează ...
Cristina Șișcanu l-a detronat pe cel mai bogat bugetar din România! Câte zeci de mii de euro încasează lunar | EXCLUSIV
Test de inteligență | Aveți doar 6 secunde la dispoziție să rezolvați acest puzzle matematic
Test de inteligență | Aveți doar 6 secunde la dispoziție să rezolvați acest puzzle matematic
Ce amendă a primit patroana clinicii stomatologice, după neregulile găsite de ISS. Ministrul Muncii ...
Ce amendă a primit patroana clinicii stomatologice, după neregulile găsite de ISS. Ministrul Muncii a închis locația în care Sara a murit
Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu. Singura care i-o poate îndeplini acum este fiica ...
Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu. Singura care i-o poate îndeplini acum este fiica lui, Nidia
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, ...
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport
Vezi toate știrile
×