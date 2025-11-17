Gina Pistol și Smiley investesc milioane în viitorul familiei. Fac pasul uriaș după un an plin

Gina Pistol și Smiley fac casă bună împreună. După un an plin, în care au muncit la foc automat: proiecte TV, concerte, campanii, prezentatoarea TV și antrenorul de la “Vocea României” mai fac un pas important pentru viitorul lor. Se pregătesc să devină proprietari. Planul este făcut, așa că în 2026 prezentatoarea MasterChef își va vedea visul împlinit. Mai exact, după vacanța prelungită în Asia antamată pentru luna ianuarie, cele două vedete PRO TV demarează construcția a două case. CANCAN.RO are toate detaliile despre cele două investiții majore.

Gina Pistol îmbină armonios viața profesională cu timpul dedicat familiei. Iar munca ei nu doar că este vizibilă, ci și apreciată. În cadrul celei de-a 24-a ediție a Premiilor TVMania 2025, vedeta a primit două trofee: unul alături de colegii de la MasterChef, emisiunea fiind desemnată cel mai bun show culinar, iar celălalt pentru activitatea ei din online – cel mai vizibil influencer la TV.

Gina Pistol: “Pe Andrei în lunile astea abia îl vedem la față”

CANCAN.RO: Cum a fost 2025 pentru tine?

Gina Pistol: Doamne! 2025 a fost un an foarte bun și pentru mine și pentru Andrei și pentru familia noastră. Și îmi doresc ca anul care vine să fie la fel de bun sau măcar să fie blând cu noi.

CANCAN.RO: Sărbătorile unde vă prind?

Gina Pistol: Acasă. Cred că toți oamenii stau acasă de Crăciun. Și revelionul o să fiu acasă cu Josephine, pentru că Andrei trebuie să cânte. Pe undeva pe lângă București are un concert, după care plecăm și noi în vacanță.

CANCAN.RO: Ce destinație ați ales?

Gina Pistol: În Thailanda o să plecăm. De obicei ne încărcăm bateriile după un an plin. Pe Andrei în lunile astea abia îl vedem la față. De cele mai multe ori noi plecăm când avem ocazia cu el, oriunde are el treabă, ca să petrecem timp împreună. Și atunci, în ianuarie, pentru că e o lună mai liniștită, încercăm și noi să recuperăm din timpul pe care nu l-am avut.

Gina Pistol: “Anul viitor trebuie să construim două case”

CANCAN.RO: A fost emoționant concertul pe care Smiley l-a susținut la Sala Palatului. Ai plâns?

Gina Pistol: Da, normal, îmi mai lăcrimează și mie ochii. Eu îi și știu toate piesele, dar sunt empatică și reacționez la emoția celor din jur, mai ales când îl văd pe el emoționat, deși toate cântecele lui le știu la fel de bine ca și el, inclusiv pe note. Dar a fost un concert foarte frumos și plin de emoție.

CANCAN.RO: Îmi spuneai într-un alt interviu că în plan este și construcția casei. Ce ați mai făcut?

Gina Pistol: Am găsit loc, trebuie să ne apucăm de casă. Anul viitor trebuie să construim două case. Am găsit la munte terenul pe care mi l-am dorit toată viața și o să facem acolo o casă de vacanță și undeva în București casa noastră, pentru că noi stăm cu chirie acum.

CANCAN.RO: Top 3 dorințe pentru anul viitor?

Gina Pistol: În afară de sănătate la trup, la minte și la suflet, n-am. Dacă ești în echilibru cu tine și ești sănătos, poți să faci absolut orice. Îmi doresc să nu se schimbe lumea din jur, să fie o lume safe pentru copiii noștri.

Foto: Instagram

