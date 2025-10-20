Gina Pistol a răspuns la marea întrebare! Care e cheful ei preferat: Bontea, Scărlătescu sau Dumitrescu?

Gina Pistol, Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea formează de ani de zile o echipa unită. Aceștia au lucrat ani buni împreună la Chefi la Cuțite, iar formula de patru nu s-a destrămat nici după mutarea celor trei bucătari la Pro TV. Gina Pistol i-a urmat, iar acum a dezvăluit și care este cheful ei preferat. Fanii de mult își doreau să afle răspunsul la această întrebare.

Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea formează un întreg încă de când s-au lansat în televiziune, iar formula de trei nu a fost niciodată spartă. Însă, în ultimii ani, bucătarii au cooptat-o în echipa lor și pe Gina Pistol. Cei patru lucrează de mulți ani împreună și se simt ca o adevărat familie.

Gina Pistol este mândră de colegii săi și s-a atașat mult de ei. Însă, chiar dacă toți îi sunt dragi, partenera lui Smiley a recunoscut că are totuși un preferat. Dacă mulți ar fi pariat pe Cătălin Scărlătescu, în fapt „preferatul” Gine Pistol este Florin Dumitrescu. Se pare că aceștia au legat o prieteni frumoasă și dincolo de platourile de filmare.

„Îi iubesc pe toți chefii, asta vreau să subliniez în primul rând, dar cred că cel mai mult mă asemăn cu Florin. Am petrecut mai mult timp împreună, Josephine le iubește pe fetele lui, pe Ava și pe Mia, iar ele o iubesc pe ea. Și eu cu Cristina avem o relație foarte bună, suntem pe aceeași lungime de undă. Noi ne vizităm des, cu familiile, mai facem un grătar. Ne-am conectat foarte frumos”, a declarat Gina Pistol, potrivit viva.ro.

Gina Pistol, într-o nouă ipostază

Deși se împarte cu greu între viața de familie și ce profesională, Gina Pistol este gata de lansarea unui nou proiect. Recent, vedeta ne dezvăluia că în curând fanii o să o poată vedea într-o nouă ipostază. Chiar dacă nu a dezvăluit despre ce este vorba exact, Gina Pistol s-a arătat entuziasmată și le promite fanilor distracție garantată.

„Da, am un proiect de care trebuie să mă ocup 100%. Dar trebuie să discut și cu bărbatul meu să vedem când mă apuc de el. Are legătură cu Andrei, noi ca familie da, nu cu sticla. E alt proiect. O să vă povestesc că e și acolo… Mi-au spus foarte multe persoane: “Nu știi în ce te bagi!” E, asta e, vreau să încerc! O să fie online, o să vedeți voi, o să fie distractiv. Sper să mă țină nervii”, ne declara Gina Pistol.

Smiley îi îndeplinește visul Ginei Pistol! Cuvântul soţiei e lege: “Căutăm cea mai bună variantă”

Drama unei concurente de la MasterChef a ieșit la iveală după 30 de ani de suferință! “Cum să gătesc pentru femeia care m-a abandonat când eu am avut mai mare nevoie?”

Foto: Facebook