Gina Pistol a dat de necaz după un simplu strănut! Acum nu mai poate face aproape nimic: „Nu am știut că pot să pățesc așa...”

Gina Pistol nu este într-o formă prea bună în ultimele zile. Vedeta a dat de necaz din cauza unui strănut. Acum este aproape imobilizată și le-a povestit fanilor din mediul online ce a pățit. Unii dintre urmăritorii ei s-au amuzat, în timp ce alții au încercat să vină cu tot felul de soluții pentru a o ajuta și pentru a-i curma suferința. Ce a pățit Gina Pistol?

Recent, Gina Pistol le-a povestit fanilor din mediul online prin ce chin trece. Din cauza unui banal strănut, soția lui Smiley s-a ales cu o problemă de zile mari. Ghinionul a lovit-o fix atunci când avea mai multe lucruri de rezolvat, iar acum nu mai poate face nimic.

Gina Pistol a dat de necaz după un simplu strănut

Mai exact, Gina Pistol le-a povestit fanilor din mediul online că se confruntă cu torticolis. Se pare că într-o dimineață, în urma unui strănut mai puternic, problema s-a instalat instantaneu. De atunci, vedeta este aproape imobilă, căci abia poate să își miște capul.

„Știți acel moment când ai ceva important de făcut și îți apare un coș în vârful nasului sau în frunte sau un herpes la gură sau… ce credeți că mi s-a întâmplat mie? Am torticolis! Ideea este că nu pot să stau cu capul decât un pic înclinat spre dreapta și îmi este foarte greu să îl îndrept. Am înțeles că ține și vreo trei zile, dacă aveți un leac băbesc… Pe scurt așa, ieri dimineață când m-am trezit, s-a trezit și fiica mea. Stătea așa ca o maimuțică în brațele mele, că avem momentul nostru, am avut așa o rafală de strănuturi – la ultimul s-a întâmplat asta. Am mai avut de două ori în viața mea torticolis. M-am trezit cu gâtul înțepenit, dar dimineața, în timpul somnului s-a întâmplat. Dar nu am știut că pot să pățesc așa ceva de la un strănut, bine au fost mai multe. Ceva groaznic…”, a povestit Gina Pistol, în mediul online.

De asemenea, Gina Pistol le-a mai mărturisit urmăritorilor săi că a încercat de toate pentru a scăpa de torticolis, însă fără succes. Așa că a cerut și sfatul internauților.

„Nu știu ce să iau că nu am voie să iau nimic, m-am uns cu toate cremele din lume, m-a masat bărbată-miu, eh…”, a continuat ea.

