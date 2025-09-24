Smiley a comis-o grav, dar Gina Pistol a fost atracția serii! Cât a costat rochia de nașă a vedetei Pro TV

În calitate de nași spiritualie, Gina Pistol și Smiley au întors toate privirile la nunta producătorului muzical Șerban Cazan cu Andreea Ilie. Artistul a comis-o grav, însă prezentatoarea de la MasterChef a atras toate privirile cu rochiile sale. Vei rămâne uimit când vei afla cât a costat ținuta de nasă a vedetei de la Pro TV.

În urmă cu doar 3 zile, producătorul muzical Șerban Cazan și Andreea Ilie s-au căsătorit religios. Nunta o dai a avut loc în Grecia, iar la eveniment au participat familia și prietenii lor apropiați. Nașii de cununie au fost Gina Pistol și Smiley, apariții care au atras toate privirile.

Cât costă rochia pe care a purtat-o Gina Pistol la nunta din Grecia

La eveniment au fost invitate mai multe vedete din showbiz-ul românesc (Antonia, Ruby, Ko, Cabron, Geanina Ilieș și CRBL), însă pe lângă mire și mireasă, în centrul atenției au fost nașii de cununie: Gina Pistol și Smiley.

Smiley a optat pentru un look ceva mai clasic și clasual, dar destul de sofisticat. A purtat o cămașă bleu cu detalii, pantaloni negri cu bretele cu buline albe și pantofi sport. Pe timpul zilei, Gina Pistol a purtat înflorată, semnată de casa de modă a brandului SEE BY CHLOÉ – vezi AICI foto.

Vestimentația costă 485 de lire sterline, aproximativ 2.300 de lei. La ceremonia religioasă și la petrecere, Gina Pistol a putat o rochie alb-negru, cu o crăpătură discretă, dar sexy pe picior, fără umeri, lungă până în pământ Cu părul prin în coc și cu o pereche de cercei spectaculoși, prezentatoarea de la MasterChef a emanat eleganță prin toți porii.

Șerban Cazan este unul dintre cei mai apreciați producători muzicali din România. Cu o activitate de peste 15 ani în domeniu, acesta s-a alăturat echipei HaHaHa Production în 2021 și și-a extins activitatea la nivel internațional prin proiectul RomDrops, realizat împreună cu Milk & Honey și Oak Felder. Lista colaborărilor profesionale îi include pe Rita Ora, Fatboy Slim, James Carter și Ofenbach

