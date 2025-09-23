Smiley, la momentul adevărului! Cum a renunțat juratul de la PRO la un viciu bolnăvicios: ”E greu pentru mine, e foarte greu!”

Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Smiley face lumină asupra unor secrete pe care puțini le cunosc! Celebrul artist ne-a povestit de ce alege să colaboreze doar cu branduri mari și cum refuză oferte tentante care nu îi respectă standardele. Dar adevărata surpriză vine din viața personală: Smiley a recunoscut că a renunțat la un viciu bolnăvicios, care i-a dat bătăi de cap ani buni. „E greu pentru mine, e foarte greu!”, ne-a mărturisit el sincer. Artistul ne-a dezvăluit inclusiv cum își menține echilibrul între carieră și familie, dar și cât de mult îl motivează Gina Pistol.

Smiley nu s-a ferit să ne povestească secretele din culisele carierei sale și despre cum alege artiștii cu care colaborează. Juratul de la „Vocea României” dezvăluie ce îl inspiră și cum își organizează munca, proiectele și viața personală, în rândurile de mai jos.

CANCAN.RO: Cum îți alegi artiștii cu care colaborezi?

Smiley: Păi, în primul rând, dacă sunt talentati, dacă imi atrag atenția cu ceva, dacă au ceva special, dacă au ceva interesant.

Așa ii observ. După care… După cât de mult își doresc, după cât de mult muncesc, cât de seriosi sunt.

Evident si cum să înțeleg cu gașca, că eu sunt doar un om dintr-un angrenaj foarte mare. Acum vreo 10 ani era doar după capul meu, acum nu mai e doar după capul meu, eu doar propun și dacă se acceptă la studio, toți producătorii și scriitorii, dacă se acceptă la birou, toată lumea, toată gașca de management și digital.

Da, sunt multe criterii. De cele mai multe ori am proba timpului. Adică, îi chem la studio să vină să lucreze câteva luni, să vedem dacă au răbdare, dacă vor, dacă sunt dispuși să-și sacrifice timpul pentru asta și energia, cu adevărat.

CANCAN.RO: Dar ți se întâmplă să si refuzi artisti?

Smiley: Da, evident!

CANCAN.RO: Muncești mult, ești angajat în foarte multe proiecte, si muzică, și emisiuni, și petreci si mult timp in online. Cat timp petreci pe retelele de socializare?

Smiley: Tot ceea ce fac e promovat online, adică ăsta pentru mine online-ul este ecranul numărul unul în momentul de față, pentru mine ca și artist.

Dacă nu ești acolo, șansele ca oamenii să afle despre tine sunt minuscule. Sau despre ceea ce faci. Petrec destul de mult timp în online, dedic foarte mult timp dezvoltării platformelor și contentului pentru platforme. La asta lucrez. Toată organizația HaHaHa Production calată pentru asta.

Smiley: ”Va fi un sezon cu bătăi crunte!”

CANCAN.RO: Ai si contracte de imagine in online.

Smiley: Eu, până acum, am făcut doar chestii pe termen lung, contracte care se derulează timp de ani de zile, cu brand-uri foarte mari. Și facem content dedicat în funcție de ce campanii dezvoltă ei.

Da, dar nu e ca și cum stau doar de ziua pe telefon.

CANCAN.RO: Ce surprize au telespectatorii in noul sezon Vocea Romaniei?

Noul sezon de la Vocea României este foarte puternic din punct de vedere vocal.

După anul trecut am zis “bă, a fost un sezon fantastic”. Si anul ăsta “ba, sezonul asta bate sezonul trecut”.

Vin o grămadă de adolescenți de 16 ani care au așteptat să facă 16 ani ca să poată să participe la Vocea României, care practic au crescut cu Vocea României la televizor. Ne dau pe spate de fiecare dată, adică rămâi șocat să vezi niște fete de 16 ani, băieți de 16 ani care cântă. Zici ca de-o viață fac. Bine, ei chiar fac de-o viață, dar o viață destul de scurtă, știi? Si care fac asta extraordinar de bine.

Da, va fi foarte competitiv anul ăsta. Va fi un sezon cu bătăi crunte, cu niște performance-uri din astea… de zici “tu de unde ai venit, de unde ai iesit? Unde ai fost până acum?”.

CANCAN.RO: Gina a slabit spectaculos. Si tu pare ca ai mai slabit?

Smiley: Am mai slăbit amândoi, da. Tin în continuare regim, n-am mai mancat dulciuri de o lună jumatate.

CANCAN.RO: Cat ai slabit?

Smiley: Nu stiu, nu m-am cântărit. Dar mergem la sală frecvent, ținem dietă, mă rog, cât se poate. Dar eu am renunțat la dulciuri, ceea ce pentru mine e un lucru mare de tot, pentru că eu sunt obișnuit să mănânc ceva dulce în fiecare zi.

E greu pentru mine, e foarte greu. Dar ne susținem unul pe altul cumva.

Dimineața când te mai trezești așa și zicem “nu prea am chef”, celalalt zice “hai, hai la sală, hai să facem”.

Da, îmi doresc doar să fiu sănătos, să-mi mențin stilul ăsta în care să fac sport constant, pentru că realizez că am un copil mic și vreau ca la 60-70 de ani să nu mă târii după ea, să fiu în stare să merg, să călătoresc cu ea sau cine știe, habar n-am, dar să mă țin după ea. Sa nu fiu un moș.

Artistul este topit după fiica lui

CANCAN.RO: Ce faci micuța?

Smiley: O văd în fiecare zi cum evoluează, parcă trece timpul foarte repede. Dansează, cântă, este extrem de creativă, foarte jucăușă.

Ne jucăm Românii au Talent în casă, se schimbă, iși alege ținutele. Dansează.

Eu și cu Gina suntem jurați, da, acasa. Ea face număr după număr, se duce și se schimbă, face alt număr, pune altă piesă, cântă, dansează.

CANCAN.RO: Are cui sa semene…

Uitându-mă la ea, nu știu dacă o să facă altceva.

Adică, eu cred că tot o treabă creativă, e super creativă și super surprinzătoare în fiecare zi. Și e foarte empatică, foarte simpatică.

CANCAN.RO: Seamănă cu mami

Smiley: Ne bucurăm de ea în fiecare zi, petrecem nu stiu daca foarte mult timp impreuna, dar petrecem cat putem.

Adică eu și dacă am o jumătate de oră într-o zi stau cu ea și ne jucăm, facem filme, facem scenete. Adică am jucat toate rolurile de prinți, de prințese, de dragoni, de vrăjitori.

CANCAN.RO: Este adevărat că fetitele fac cam ce vor cu tăticii, fac cam ce vor din ei?

Smiley: Da. Sunt de toate, le fac pe toate.

