Cum a apărut Antonia la nunta unde a fost naș Smiley? Toate privirile s-au întors către ea

Producătorul muzical Șerban Cazan s-a căsătorit în Grecia cu Andreea Ilie, aleasa inimii sale, iar nașii lor au fost Smiley și Gina Pistol. De la marele eveniment nu au putut lipsi vedete importante de la noi, printre care și Antonia. Bruneta a atras toate privirile!

Șerban Cazan și Andreea Ilie făceau anunțul logodnei în luna martie a acestui an, atunci când producătorul muzical a organizat o cerere în căsătorie specială, într-un restaurant de lux. Acum, cei doi au rostit marele „DA” într-un cadru de poveste din Grecia.

„Pentru totdeauna începe acum. DA!!!”, a scris el atunci pe rețelele de socializare.

Cum a apărut Antonia la nuntă

După cum vă spuneam, nunta momentului a găzduit multe nume importante de la noi. Printre invitați s-au numărat Antonia, Ruby, Jo, Geanina Ilieș, Cabron și CRBL.

Antonia și Ruby au reușit să atragă atenția invitaților prin ținutele lor. Elegantă cum ne-a obișnuit, Antonia a optat pentru o rochie neagră și mulată care i-a pus în evidență silueta de invidiat. Și Ruby în stilul său caracteristic îndrăzneț a furat ochii printr-o ținută sexy, o rochie roșie cu un decolteu adânc.

Evenimentul a început la biserică, iar slujba a fost oficiată în limba română. La cadrul de vis s-a adăugat și un cor de poveste care a cântat cântece bisericești pentru Șerban Cazan și Andreea. Cei doi miri au trăit clipe de neuitat alături de nașii lor, Smiley și Gina Pistol.

După ceremonia religioasă, invitații s-au îndreptat către locația unde s-a ținut petrecerea. Vedetele s-au distrat până în zori și și-au ținut fanii la curent pe rețelele de socializare. Nașii au întreținut atmosfera, iar Jo a prins buchetul miresei.

