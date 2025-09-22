Tatăl lui Smiley, mai elegant decât artistul! Cum s-a afișat la nunta unde fiul său a fost naș cu Gina Pistol

Producătorul muzical Șerban Cazan s-a căsătorit în Grecia cu Andreea Ilie, aleasa inimii sale, iar nașii lor au fost Smiley și Gina Pistol. La acest eveniment special, surpriza a venit chiar din partea tatălui artistului care a atras toate privirile.

Tatăl lui Smiley a atras atenția tuturor printr-o ținută extrem de rafinată, încât a reușit să eclipseze chiar și apariția celebrului său fiu. Deși artistul cât și soția acestuia, Gina Pistol au fost în centrul atenției în rolul lor de nași, nici tatăl cântărețului nu s-a lăsat mai prejos.

Cum a apărut tatăl lui Smiley la nunta din Grecia

În timp ce Smiley a purtat o ținută mai relaxată, așa cum și a obișnuit fanii de-a lungul timpului, tatăl sau a preferat să respecte tradiția unui eveniment de poveste. Bărbatul a purtat un costum impecabil, negru, cu o cămașă albă de bun gust și a demonstrat că eleganța autentică nu are vârstă.

În luna martie a acestui an, compozitorul Șerban Cazan și Andreea și-au anunțat logodna, iar acum au făcut masul cel mare în fața apropiaților. Locul pe care cei doi l-au ales pentru marele eveniment este unul deosebit, unde decorul, peisajele s-au îmbinat perfect pentru o nuntă memorabilă.

Invitații au așteptat nerăbdători cununia religioasă, iar mirii și-au făcut apariția într-un mod deosebit, urmați de nașii lor Smiley și Gina Pistol. Soția artistului a purtat o rochie deosebită care a atras atenția tuturor. Pe de altă parte, Smiley nu a dat foarte mare importanță și pare că nici nu s-a uitat în oglindă atunci când a ieșit din casă (VEZI AICI).

Petrecerea a avut loc într-o locație de lux, cu vedere la mare, acolo unde toți invitații s-au distrat până dimineața. Gina Pistol și Smiley au fost însoțiți și de fetița lor Josephine. La petrecere au participat numeroase vedete din showbizul românesc, printre care numără Ruby, Geanina Ilieș, Jo, Antonia și Alex Velea, iar nași au fost Gina Pistol și Smiley.

Oaspeții au fost întâmpinați într-un decor impresionant: terasa restaurantului a fost împodobită cu flori albe, mesele arătau ca din poveste, iar piscina cu priveliștea panoramică a fost parcă dintr-o altă lume.

