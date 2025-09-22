Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten

Smiley, apariție bizară la nunta unor prieteni! Celebrul artist și soția sa, Gina Pistol, au fost nași la acest eveniment impresionant care s-a desfășurat în Grecia. Prezentatoarea TV a ales o rochie foarte elegantă, însă cântărețul a uimit pe toată lumea atunci când a apărut la biserică. Vezi, în articol, ce ținută a purtat juratul de la Vocea României!

Duminică, 22 septembrie, compozitorul Șerban Cazan și aleasa inimii lui, Andreea, și-au unit destinele într-un cadru de poveste în Grecia. La petrecere au participat numeroase vedete din showbizul românesc, printre care numără Geanina Ilieș, Jo, Antonia și Alex Velea, iar nași au fost Gina Pistol și Smiley.

Ce ținută a purtat Smiley la nunta finilor

În luna martie a acestui an, Șerban Cazan și Andreea și-au anunțat logodna, iar acum au spus „DA” în fața familiei și prietenilor apropiați. Locul ales pentru celebrarea iubirii lor este unul spectaculos, unde decorul, peisajele și vibe-ul mediteranean s-au îmbinat perfect pentru a crea o nuntă de vis.

Invitații au așteptat cu sufletul la gură ceremonia religioasă, un moment extrem de important. Mirii și-au făcut apariția sub privirile tuturor, urmați de nașii lor. Gina Pistol și Smiley au atras imediat atenția.

Prezentatoarea de la MasterChef a purtat o rochie foarte elegantă, în două nuanțe, pe care a accesorizat-o cu bijuterii prețioase. În schimb, Smiley pare că nu s-a uitat în oglindă atunci când a plecat de acasă.

Cunoscut pentru stilul său nonconformist, celebrul cântăreț a ales un costum negru care părea să îi fie mult prea mare. De asemenea, pentru a completa ținuta lejeră, artistul a renunțat la pantofii clasici, pentru o încălțăminte… diferită.

Gina Pistol și Smiley și-au păstrat ținutele și pentru petrecerea de seară, care s-a desfășurat într-o locație de lux, cu vedere directă la mare. Oaspeții au fost întâmpinați într-un decor feeric: terasa restaurantului a fost împodobită cu flori albe, mesele arătau impecabil, iar piscina cu priveliște panoramică a adăugat o notă spectaculoasă.

Echipa de organizatori s-a asigurat că fiecare detaliu a fost pus la punct, de la aranjamentele florale la iluminatul ambiental. Dansul mirilor a fost momentul special al serii. Alături de nași, au dansat sub o ploaie de artificii.

