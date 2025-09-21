Nuntă secretă în showbizul românesc! Cei doi îndrăgostiți au fugit în Grecia pentru ziua cea mare

Este nuntă în showbiz! Compozitorul Șerban Cazan și aleasa inimii lui, Andreea, își unesc destinele în mod oficial. Cei doi au ales ca marele eveniment să aibă loc în Grecia, într-un cadru de poveste. La petrecere au participat numeroase vedete din showbizul românesc, atmosfera fiind una de poveste.

În luna martie a acestui an, Șerban Cazan și Andreea și-au anunțat logodna, iar acum au spus „DA” în fața familiei și prietenilor apropiați. Locul ales pentru celebrarea iubirii lor este unul spectaculos, unde decorul, peisajele și vibe-ul mediteranean s-au îmbinat perfect pentru a crea o nuntă de vis.

Șerban Cazan și Andreea, nuntă în Grecia

Evenimentul a avut loc într-o locație de lux, cu vedere directă la mare. Oaspeții au fost întâmpinați într-un decor feeric: terasa restaurantului a fost împodobită cu flori albe, mesele arătau impecabil, iar piscina cu priveliște panoramică a adăugat o notă spectaculoasă. Echipa de organizatori s-a asigurat că fiecare detaliu a fost pus la punct, de la aranjamentele florale la iluminatul ambiental.

Printre invitații de seamă s-au numărat nume cunoscute din showbiz precum: Antonia și Alex Velea, Geanina Ilieș și Jo, care au fost alături de cei doi miri într-una dintre cele mai importante zile din viața lor. Atmosfera a fost una elegantă, dar și plină de emoție.

„Pentru totdeauna începe acum”

Povestea lor de dragoste a trecut la nivelul următor în primăvara acestuia an. În martie, Șerban Cazan a organizat o cerere în căsătorie emoționantă, într-un restaurant. Momentul a fost unul intim, dar plin de emoții, iar răspunsul Andreei a fost, desigur, „DA”.

Ulterior, compozitorul și-a împărtășit fericirea și cu fanii din mediul online, unde a scris:

„Pentru totdeauna incepe acum. DA!!!”, a scris Șerban Cazan, în mediul online.

Șerban Cazan este unul dintre cei mai apreciați producători și compozitori români, cu o carieră internațională ce se întinde pe mai bine de 15 ani. El și-a început drumul artistic în studiourile HaHaHa Production, alături de Smiley, și a devenit rapid unul dintre cei mai căutați creatori de muzică din țară.

Colaborările sale au depășit granițele României, aducându-i recunoaștere internațională. Acesta a colaborat cu nume mari din industria muzicală precum: Jennie de la BLACKPINK, Rag’n’Bone Man, Rita Ora și Fatboy Slim.

