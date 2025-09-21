Acasă » Exclusiv » Cove, la momentul adevărului: îşi dezvăluie secretele din culisele emisiunilor care l-au făcut celebru! “Când eram ceva mai tinerel…”

Cove, la momentul adevărului: îşi dezvăluie secretele din culisele emisiunilor care l-au făcut celebru! "Când eram ceva mai tinerel…"

De: Loriana Dasoveanu 21/09/2025 | 15:09
Gabriel Coveșeanu sau Cove, așa cum îl știe publicul, și-a clădit una dintre cele mai longevive cariere în televiziune. Fostul coprezentator al emisiunii „Surprize, surprize”, a semnat de o bună perioadă cu Prima TV, acolo unde a prezentat showuri de succes, iar acum ne surprinde cu o nouă emisiune TV. Deschis și sincer, Cove ne-a vorbit și despre deciziile importante din cariera sa, trecerea prin diverse formate și curajul de a nu sta niciodată pe loc. Pică mereu în picioare, însă aici nu este vorba de noroc, ci de știință. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, fostul coleg al Andreei Marin a dezvăluit care este strategia lui de a lua decizii, însă discuția a atins și puncte personale precum familia și viața de părinte. 

De-a lungul anilor, numele lui Cove a fost asociat cu profesionalismul și buna dispoziție. În cadrul evenimentului de prezentare a noii grile Prima Tv, a vorbit despre emisiunea sa, care promite să îi ţină pe telespectatori cu ochii pe micile ecrane. De asemenea, Gabriel Coveșeanu ne-a spus ce a fost cel mai greu pentru el în rolul de tată, dar și care este metoda lui de a-și apropia copiii de el și a-i determina să se deschidă în fața lui.

Cove, despre cele mai importante decizii din viață: „Pun foarte bine în balanță lucrurile”

CANCAN.RO: Suntem la petrecerea de deschidere a grilei și am văzut că ai o nouă emisiune

Cove: Da, sunt extrem de fericit că în acest nou sezon am început un nou proiect, este vorba despre o emisiune concurs de cultură generală. 50-50 se cheamă. Avem întrebări de cultură generală cu două variante de răspuns. Deci și dacă nu știi, ai șanse 50% să nimerești răspunsul bun.

CANCAN.RO: Ești norocos de fel? 

Cove: Eu mă consider norocos, dar asta nu înseamnă că am câștigat la loto, nu mi-a picat nimic din cer. Dar mă consider norocos că familia mea, ai mei sunt bine și cred că cea mai mare bogăție o reprezintă sănătatea fizică și psihică și cei dragi să fie bine.

CANCAN.RO: Și vitalitatea aceasta pe care o ai de atâția ani și te prezinți impecabil în fața publicului. De unde îți iei energia? 

Cove: Așa sunt eu. nu fac nimic special, îmi plac oamenii, indiferent că ne vedem pe stradă, eu mă opresc.

Cove face dezvăluiri despre carieră și viața de familie într-un interviu exclusiv CANCAN.RO

CANCAN.RO: Când a fost ultima oară când ai dat cu banul și ai zis, fie ce o fi? 

Cove: Când eram ceva mai tinerel aș fi mers pe varianta de dat cu banul, acum că s-au mai echilibrat lucrurile prefer să aleg calea sigură. Prefer să știu răspunsul corect și să aleg varianta corectă. Nu e greșit nici să îți asumi riscuri, dar eu nu sunt așa.

CANCAN.RO: Îți este greu să iei decizii în viața profesională?

Cove: Nu, dovadă a faptului că am schimbat câteva locuri, am luat parte la diverse proiecte, de la reality-show-uri la emisiuni de divertisment, am făcut de toate și nu m-am dat niciodată înapoi de la noi provocări, ceea ce o să fac și de acum încolo.

CANCAN.RO: Dar cu cine te consulți în momentul în care trebuie să iei o decizie?

Cove: Cu mine, stau și mă gândesc și pun în balanță foarte bine lucrurile.

CANCAN.RO: Cu soția nu? 

Cove: Sigur că și cu ea, dar până la urmă când este vorba despre o decizie care ține de mine vreau să fiu sigur că am luat decizia corectă pentru că nu vreau să am regrete. Acum, gândidu-mă cu mintea de acum, mai spun aș fi putut să fac altfel în momentul acela. Nu, la momentul acela, cu mintea pe care o aveam atunci, cu energia pe care o aveam atunci, cu dorințele pe care le aveam atunci, am ales cel mai bine și atunci nu regret. Sigur, uneori iei anumite decizii și forțat de anumite împrejurări, dar chiar și în această situație, nu regret, pentru că toate lucrurile care mi s-au întâmplat în viață m-au făcut să fiu cine sunt astăzi.

Cum gestionează prezentatorul tv situațiile delicate cu băieții lui: „A trebuit să fiu ferm!”

CANCAN.RO: Cum ești ca tată? Ești permisiv cu copiii tăi sau mai autoritar?

Cove: Sigur că eu încerc să fiu cât de cât autoritar, pornind de la modelul de parenting pe care l-am prins eu, dar generațiile de copii de astăzi sunt diferite de generațiile copiilor de vârsta mea, deci trebuie o altă abordare. Prefer să fiu destul de permisiv, dar depinde și de caz, dacă e nevoie de o mână forte și de a trage niște linii clare, atunci nu ezit să fac lucrul acesta.

Ce fel de om este Cove în viața de familie
Ce fel de om este Cove în viața de familie

CANCAN.RO: Îți amintești un moment în care ai pus piciorul în prag?

Cove: Sigur că cel mai greu este să îi determini pe copii să nu stea cu ochii în ecran, cu telefonul în mână. Uneori a trebuit să fiu ferm și să închid accesul la anumite dispozitive atunci când școala sau alte preocupări treceau pe locul doi.

CANCAN.RO: Cel mare este adolescent. Ați avut acele discuții tată-fiu despre domnișoare? Ți-a prezentat pe cineva?

Cove: Da, cel mare este adolescent, dar eu cred că acele discuții tată-fiu atât de apropiate și deschise sunt doar povești din filme. Este foarte greu pentru un tânăr să vină și să se deschidă total în fața ta atâta vreme cât ești părintele lui. Oricât ai încerca să îi fii prieten, să-i fii aproape, să nu-l judeci, el va avea acea limită, va știi că ești părintele lui. Sigur că în funcție de cât ești de deschis cu el, ai șansa să afli mai multe. Dacă ești suficient de permisiv, îți va spune, dar să îți spună totul, nu cred.

