Regretul lui Cove, după ce a aflat câți bani fac colegii de la Prima TV: “Nu sunt acel bogat, cum este Huidu, cu milionul făcut!”

Gabriel Coveșeanu constituie una dintre figurile emblematice de pe micul ecran. Fostul coprezentator al formatului care a uluit România, „Surprize, surprize”, își continuă aventurile televizate, actualmente la Prima TV. Actorul a oferit un interviu exclusiv, pentru CANCAN.RO, în care a vorbit despre banii câștigați pe parcursul a două decenii și jumătate de activitate.

Moderatorul de la „Cursa iubirii” recunoaște că a făcut totul din pasiune, latura financiară fiind trecută în subsidiar. Cu toate acestea, nu mică i-a fost mirarea lui Cove când a auzit de încasările lui Șerban Huidu, colegul de post. Ex-colegul Andreei Marin susține că nu se situează nici pe departe în zona milionului de euro, așa cum o face „cârcotașul”. Iar dacă spectrul profesional îl mulțumește pe Gabriel Coveșeanu și îl face fericit, viața de familie îi dă ușoare bătăi de cap. Fiul adolescent are nevoie de o atenție aparte, pentru a fi ghidat pe o cale cât se poate de corectă de către tată.

( NU RATA: COVE, DAT AFARĂ DIN TELEVIZIUNE PENTRU CĂ NU A ASCULTAT ORDINUL ȘEFULUI. POVESTE FABULOASĂ CU GABRIEL COVEȘEANU ȘI VALERIU LAZAROV )

Cove recunoaște că și-a clădit cariera din pasiune, nu pentru bani: „Nu sunt acel bogat, precum e domnul Huidu, cu milionul făcut!”

CANCAN.RO: Șerban Huidu ne spunea că el a făcut de mult milionul de euro, e liniștit. Tu ai făcut milionul din teatru și televiziune?

Cove: Domnule, nu s-a făcut, de ce să zic?! Mi-a lipsit latura pragmatică în viață.

CANCAN.RO: Tu nu te-ai băgat în afaceri, asta dorești să transmiți?

Cove: Nu m-am băgat, eu am făcut din pasiune tot ce am făcut, motiv pentru care nu am considerat că am muncit vreodată. Nu pot să mă plâng, să zic că nu am din ce trăi, dar nici nu sunt acel bogat, precum e domnul Huidu, cu milionul făcut. Mă descurc, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Mie mi-a plăcut să fiu în emisiuni de televiziune, să fac televiziune, mi-am dorit să fiu actor, să joc pe scenă, să fiu în spectacole. Sigur, îmi doresc să fac și film, poate voi face la un moment dat, mai mult decât am făcut, niște colaborări sporadice.

CANCAN.RO: Filmul s-ar numi „Cove: Surpriza”?

Cove: „Cove – Om sau Zeu”! Băgăm și cuvântul „surpriza”.

( CITEȘTE ȘI: PE ASTA N-A SPUS-O NICIODATĂ COVE DESPRE EL, DAR ACUM ȘI-A LUAT INIMA-N DINȚI: ”N-O SĂ-ȚI VINĂ SĂ CREZI!” )

Prezentatorul de la Prima TV critică tendințele generației actuale, din postura de tată a unui băiat adolescent: „Fericirea permanentă doar din chestii greșite o poți obține!”

CANCAN.RO: Băiețelul tău este deja mare. Începe să iasă în cluburi, poate să iasă și cu fete. Ce sfaturi i-a dat tatăl său?

Cove: E foarte greu să dai sfaturi tinerei generații astăzi, pentru că la fel ca noi la vârsta lor, nu ascultam de nimeni și de nimic. Dacă venea un cetățean de 50 de ani să-mi fi spus mie când aveam 15 sau 18 sau 20 de ani «vezi că…», aș fi spus «hai, domnule, mă lași cu astea, că știu eu mai bine decât tine». Sunt convins că fiecare generație știe mai bine ce este important. Ce îmi doresc pentru fiul meu este să facă în viață ceea ce-i place, să facă cu pasiune. Și dacă din pasiune poate să facă o profesie, îi va prinde bine în viață. În rest, mi-e greu să-i dau alte sfaturi.

CANCAN.RO: Cum procedezi să nu îl lași să „alunece”? Așa cum o mai fac unii lideri de opinie…

Cove: Din păcate, tânăra generație are următoarea problemă – nu mai au la ce să aspire. Pentru că trăiesc niște vremuri în care au de toate, aparent, nu își mai doresc să acceadă către anumite funcții sau să obțină nu știu ce, pentru că primesc de pe acasă un pol și un Pall Mall, cum zicea Toma Caragiu. Mai există și chestia că trebuie să fii fericit în permanență. Și fericirea permanentă doar din chestii greșite o poți obține. Pentru că ea nu există, nu ai cum să fii fericit în fiecare zi. Iar dacă ești fericit în fiecare zi, nu vei mai ști ce e fericirea, pentru că n-0 vei mai aprecia.

( ACCESEAZĂ ȘI: HAI SĂ NE ARĂTĂM TOATE PĂRȚILE INTIME PE TIKTOK!” COVE PREZINTĂ CULTURĂ LA PRIMA TV ȘI APOSTROFEAZĂ LIPSA DE EDUCAȚIE )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.