Pe asta n-a spus-o niciodată Cove despre el, dar acum și-a luat inima-n dinți: ”N-o să-ți vină să crezi!”

Povestea de dragoste dintre Cove și televiziune durează deja de peste două decenii, iar acum prezentatorul „mediază” pornirile concurenților din „Cursa Iubirii”. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, actorul a divulgat detalii picante din culisele formatului pe care îl moderează, dar a vorbit și despre latura personală a vieții de vedetă. Deoarece a fost constrâns să plece prin țară cu filmările, Gabriel Coveșeanu și-a făcut griji pentru starea soției și a copiilor, însă reacția acestora a fost una total neașteptată!

Mai mult, Cove dezvăluie un aspect total insolit despre propria persoană. Doar apropiații l-au văzut în această ipostază!

Prima TV l-a trimis pe Cove în „Cursa Iubirii”, iar soția a reacționat: „I-a părut rău, dar nu prea!”

CANCAN.RO: De obicei, oamenii de televiziune spun că nu s-ar pricepe la o altă meserie. Tu ai ști să faci altceva?

Gabriel Coveșeanu „Cove”: În primul rând, m-aș descrie ca fiind actor, pentru că asta este profesia mea de bază. Sunt actor, lucrez în teatru de foarte mulți ani, televiziunea a venit ca o a doua dragoste. Uneori, a doua dragoste, tinde să devină mai puternică decât prima. Povestea de iubire cu televiziunea durează de mai bine de 20 de ani. Și Doamne ajută să continue cât mai mult. Eu îmi doresc, sper să mă dorească și ea.

CANCAN.RO: Cum a primit soția absența lui Cove de acasă?

Gabriel Coveșeanu „Cove”: Vă dați seama, îndurerată, dar cu mare bucurie. I-a părut rău, dar nu prea. E drept, am avut ocazia să plecăm în vacanță înainte de a pleca eu în acest voiaj, pentru că altfel lucrurile s-ar fi putut să fie mai complicate. Dar așa, am apucat să mergem în vacanță, copiii au fost mulțumiți, toată lumea a fost mulțumită. Faptul că eu am dispărut o perioadă, e OK, se acceptă.

Nimeni nu știa asta, până acum, despre Gabriel Coveșeanu: „N-o să îți vină să crezi!”

CANCAN.RO: Oamenii care practică această meserie pot fi niște firi boeme sau neîndemânatice. Mai schimbi și tu prize prin casă, schimbi becuri, întreprinzi activități ce țin de gospodărie?

Gabriel Coveșeanu „Cove”: N-o să îți vină să crezi, dar sunt destul de îndemânatic. Pe vremea mea, la liceu chiar, făceam și niște cursuri practice, de mecanică, de electronică, de electrotehnică, unde ne mai învățau oamenii ăia să șurubărim. Dar s-a pierdut în negura timpului, că asta era pe vremuri, înainte de deranjul din Decembrie.

