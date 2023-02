Cove le declară război influencerilor: „O să lucreze roboții în locul nostru și noi o să stăm pe TikTok”

Gabriel Coveșeanu a abordat un subiect destul de controversat, despre noua meserie care a devenit extrem de râvnită în rândul tinerilor: cea de influencer. Cunoscutul prezentator TV și-a spus părerea tranșantă cu privire la această activitate și la dorința tinerilor de a urma această cale.

Cove este fără doar și poate, unul dintre cei mai apreciați actori și prezentatori români. Carisma de care dă dovadă și pasiunea cu care își face meseria reprezintă principalele sale atuuri. E actor, prezentator TV, precum și manager al teatrului „Ion Creangă”, din București. Mulți se întreabă când mai are timp să se împartă între viața profesională și cea de familie, fiind un om atât de ocupat. Găsește echilibru și îmbină ambele părți importante din viața sa, familia și cariera.

În cadrul unui interviu, Gabriel Coveșeanu și-a spus opinia referitor la noua activitate din mediul online care a luat amploare din ce în ce mai tare, în ultimii ani, și care îi face pe tineri să-și dorească să urmeze și ei acest drum.

Cove, despre influenceri: „Hai să găsim soluții să nu muncim”

Actorul susține că nu este de acord cu acest nou trend de a fi influencer, asta pentru că nu se mai apreciază și nu se mai mizează pe conceptul de „muncă adevărată”, ci de cum a obține bani ușor, fără a depune prea mult efort.

„Ceea ce mi se pare mie neplăcut cumva sau ce mi se pare greșit dacă vrei, nu numai la showbiz, ci la tot ce înseamnă viața oamenilor pe planetă și, în special, a noastră, a românilor, este că noi, românii cel puțin, am sărit dintr-o extremă în cealaltă. Adică, dacă până în `89 era cultul muncii, domne‘, trebuie să muncim, trebuie să facem aia, să dăm țării cât mai mult cărbune, cât mai multe grâne, am trecut în partea cealaltă, unde munca a devenit așa, cum să-ți spun eu ție, adică dacă muncești ești fraier!

Domne‘, hai să găsim soluții să nu muncim. Ok, bun, văd că sunt tot felul de influenceri, sunt tot felul de d-astea… E foarte bine, dar va veni o zi când ai nevoie de cineva care să-ți schimbe o țeavă, un furtun, unul care să-ți dea cauciucul jos de pe mașină. Tu, influencerule, care te filmezi tu, pe tine, așa, vezi că tu nu știi să dai cauciucul jos! Vom vedea ce vor aduce anii ce vor veni, o să lucreze roboții în locul nostru și noi o să stăm pe TikTok!, a declarat Cove, pentru UNICA.

