Ioana Ginghină, declarații despre scandalul cu Cove: „A ieșit rău, pentru că la mine s-au adunat…”

Ioana Ginghină și Cove au ajuns în mijlocul unui scandal din cauza unor probleme care s-au tot acumulat pe parcursul timpului, la Teatrul Ion Creangă din București. Șatena este angajata lui Gabriel Coveșeanu, care este director din anul 2019. În cadrul unei emisiuni TV, actrița a explicat cum s-a ajuns în această situație.

Ioana Ginghină a fost prezentă în platoul emisiunii Xtra Night Show, acolo unde a vorbit despre scandalul cu Cove, fostul ei iubit.

Întrebată de ce joacă doar piese care au mai fost jucate și nu are niciun rol nou, Ioana Ginghină nu a vrut să intre prea mult în detalii pentru că, în trecut, atunci când a mai vorbit despre acest subiect a avut multe de pierdut.

„Da, n-aș vrea să intru în subiectul ăsta, pentru că ultima dată când am scris despre subiect nu a fost bine, a fost cu (…) adică am pierdut tot, și sănătate, și bani, și avocați, și de toate. E un of al meu, dar sper să se rezolve, că eu deocamdată sunt destul de lasă-mă, să te las”, a mărturisit actrița.

NU RATA: IOANA GINGHINĂ, ADEVĂRUL DESPRE DEMISIILE DIN TEATRUL AFLAT SUB CONDUCEREA LUI COVE: ”NU EXISTĂ EMPATIE!”

De asemenea, celebra actriță a precizat că ea nu cu teatrul se judecă, dar în urma scandalului situația a degenerat.

„Nu mă judec cu teatrul. Conform articolului pe care l-am scris, l-au preluat ziarele și mai sunt comisii de astea de etică. A ieșit rău, pentru că la mine s-au adunat. De obicei tac, tac și mai ales că e vorba de Cove, care mi-a fost și iubit, e cumva urât să vorbești așa”, a mai adăugat ea.

Ioana Ginghină şi Cove au format un cuplu

Pe Ioana Ginghină şi pe Cove nu îi leagă doar o prietenie. În trecut, cei doi au format un cuplu. Actrița și colegul ei de breaslă au fost împreună timp de un an, iar între ei totul mergea foarte bine, însă ea a fost cea care a decis să pună punct.

CITEŞTE ŞI: IOANA GINGHINĂ, MĂRTURISIRI DESPRE RELAŢIA. DE LA CE PORNESC CERTURILE ÎNTRE ACTRIŢĂ ŞI PARTENERUL SĂU

Motivul? Se pare că lucrurile s-au schimbat în momentul în care actriţa l-a cunoscut pe tatăl fetiței sale.

„Nu ne-am certat niciodată (n.r. ea și Cove), a fost o înțelegere d-aia, 100%.”, a povestit Ioana Ginghină, în podcastul lui Măruţă.

Ioana Ginghină a dezvăluit că ea și Cove s-au despărțit într-un mod cât de poate de civilizat, el înțelegând că actriţa nu îşi mai doreşte o relaţie împreună.

„Era colegul meu de la teatru. (…) Relația a fost un an de zile. Mi-am făcut bagajele și am plecat acasă. I-am zis că nu merge, nu știu ce. Nu stăteam în aceeași casă, dar na, mai aveam câteva lucruri pe la el”, a adăugat Ioana Ginghină.