Cove, dat afară din televiziune pentru că nu a ascultat ordinul șefului. Poveste fabuloasă cu Gabriel Coveșeanu și Valeriu Lazarov

Gabriel Coveșeanu se bucură de multă faimă pe micile ecrane, având o carieră uriașă pentru care a muncit ani la rând. Acesta a devenit cunoscut publicului odată cu emisiunea „Surprize, surprize”, când a devenit coleg de platou cu Andreea Marin. Drumul spre succes a venit odată cu primele ediții în care a fost coprezentator în producția de la TVR, care a făcut ravagii în toată țara. Recent, Cove a dat din casă și a vorbit despre cum a fost dat afară din televiziune pentru că nu a ascultat ordinul șefului.

Gabriel Coveșeanu este unul dintre cei mai îndrăgiți și urmăriți prezentatori de televiziune de la noi din țară, bucurându-se de un real succes pe micile ecrane de mai bine de două decenii. A făcut multe schimbări de-a lungul timpului între marile trusturi de la noi, însă nu poate uita cum a început drumul lui în televiziune.

Și-a încercat norocul la castingul pentru celebra emisiune „Surprize, surprize” și a fost ales dintre toți participanții. A simțit că are o chimie cu Andreea Marin încă de la primele ediții ale producției care era difuzată la TVR.

CITEȘTE ȘI: PE ASTA N-A SPUS-O NICIODATĂ COVE DESPRE EL, DAR ACUM ȘI-A LUAT INIMA-N DINȚI: ”N-O SĂ-ȚI VINĂ SĂ CREZI!”

Lumea a început să-l recunoască imediat, iar proiectele au venit pe bandă rulantă. A rămas la „Surprize, surprize” până în 2004, când Valeriu Lazarov a făcut un alt proiect la televiziunea națională, care se numea „Soț și soție”. La acea vreme, Cove a filmat cu actrița Ioana Moldovan, iar producția s-a dovedit a fi un real succes.

După acest proiect, el a revenit în emisiunea Andreei Marin pentru încă un sezon. Apoi, șeful său i-a propus să joace într-o telenovelă la Antena 1, pentru care trebuia să renunțe la toate proiectele lui.

„Şi vine bomba, că se organizează din nou casting pentru coprezentator. Nu ştiam de ce vor să mă schimbe, dacă îmi spuneau că sunt atât de bun. Şi Piersic jr. a participat atunci la casting. Mama m-a liniştit, mi-a zis că o să fie bine. Şi aşa a fost. M-au păstrat. Mi-au făcut o surpriză.

Am rămas până în 2004, când Valeriu Lazarov a făcut un alt proiect la TVR, se numea «Soţ şi soţie», tot cu nişte cupluri căsătorite. Am filmat cu actriţa Ioana Moldovan. Şi pentru că am trecut la această emisiune am plecat de la «Surprize» pentru un sezon. În locul meu a fost Lucian Ghimişi alături de Liliana Mocanu, care e acum la Teatrul Tănase.

Apoi am revenit la Surprize. Am fost din nou coprezentator pentru un sezon. Apoi Valeriu Lazarov a făcut prima telenovelă de la Antena 1, «Secretul Mariei» şi a vrut să joc acolo. Rolul era provocator, dar eu mai aveam ceva: o emisiune de copii la TVR, o emisiune de Radio la Star FM (actualul Magic FM)…

Mi se cerea să renunţ la tot şi să mă axez doar pe filmările de la serial. Nu am fost de acord, am intrat într-un oarecare conflict cu Valeriu Lazarov, m-a scos şi de la «Surprize»…”, a povestit Gabriel Coveșeanu, pentru Pagina de Media.