Adevărul despre relaţia dintre Cove și Adela Popescu. Cum se înţeleg cei doi, de fapt

Cove și Adela Popescu au împărţit ani buni acelaşi platou de televiziune. Cei doi au fost colegi, iar dacă pe micile ecrane se completau întotdeauna, gurile rele au spus că în afara orelor de filmare, nu s-ar fi suportat. În cadrul unui interviu recent, fostul prezentator de la ProTV a explicat cum au stat, de fapt, lucrurile.

Cu un an în urmă, Cove a decis să rupă contractul cu ProTV. La acel moment decizia prezentatorului a fost intens dezbătută. Fanii emisiunii au fost luaţi prin surprindere, iar zvonurile potrivit cărora cei doi nu s-ar mai fi înţeles s-au înmulţit.

Mai mult decât atât, unii au spus chiar că acesta a fost, de fapt, motivul care l-a determinat pe Cove să renunţe la emisiune.

Recent, în cadrul unui interviu, Cove a decis să lămurească toate zvonurile. Acesta spune că tot ce s-a vehiculat este fals. Mai mult, fosta vedetă de la ProTV are numai cuvinte de laudă la adresa Adelei Popescu.

„Nu există absolut niciun sâmbure de adevăr. Eu și Adela am fost buni prieteni și am rămas buni prieteni. Adela este o femeie minunată. Chiar îi urez la mulți ani, doar ce a fost ziua ei (8 octombrie). Este o colegă de prezentare tonică, implicată, alături de care m-am simțit foarte bine”, a declarat Cove, pentru fanatik.ro.

Cove, despre relaţia cu Andreea Marin

O altă fostă colegă cu care Cove a rămas în relații bune este Andreea Marin. Prezentatorul o consideră o adevărată profesionistă şi recunoaşte că a avut multe de învăţat de la aceasta.

„Andreea Marin a fost și rămâne pentru mine un prieten. Este o femeie pe care o apreciez foarte mult, un adevărat profesionist de televiziune, un om în umbra căruia m-am bucurat să mă aflu. Pentru că am învățat enorm, m-am dezvoltat. Am furat meserie și am simțit tot timpul că am un sprijin. De greu, nu a fost greu, când am stabilit că vreau să am traseul meu. Pentru mine, să lucrez cu Andreea a fost o bucurie și o onoare”, a mai spus Cove.