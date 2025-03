Și-a cerut iubita de soție! Artistul român a făcut marele anunț: „Pentru totdeauna incepe acum... DA!!!”

Un artist român a trecut la următorul nivel în relație. Acesta a cerut-o în căsătorie pe logodnica lui, iar momentul a fost unul special. Alături de cei doi s-au aflat prietenii apropiați, iar emoțiile au fost la cote maxime. Iată despre cine este vorba!

Celebrul producător muzical și iubita lui trăiesc o poveste de iubire de mult timp, iar momentul în care relația trebuia să treacă la următorul nivel era inevitabil. Cei doi au postat primele imagini pe rețelele de socializare, iar bucuria i-a copleșit pe amândoi.

CITEȘTE ȘI: Cât a costat inelul de logodnă pe care Florin Ristei i l-a oferit lui Naomi Hedman? Speak l-a convins să dezăluie suma

Artistul român care și-a cerut iubita de soție

Nu vă mai ținem mult în suspans și vă spunem că este vorba despre Șerban Cazan și Andreea, femeia care i-a furat inima. Momentul special a fost plin de emoție, iar prietenii buni ai celor doi îndrăgostiți au fost martorii celei mai frumoase zile din viața acestora.

Cererea în căsătorie a avut loc într-un restaurant, iar Șerban Cazan s-a așezat în genunchi și a pus marea întrebare. După ce a primit un mare ”DA!”, acesta i-a oferit Andreei un buchet superb de flori și i-a așezat pe deget inelul cu piatră prețioasă rotundă.

„Pentru totdeauna începe acum.. DA!!!”, este mesajul transmis de Șerban Cazan pe rețelele de socializare.

Șerban Cazan a făcut performanță istorică în industrie

Românul Șerban Cazan, cofondator al HaHaHa Production alături de Smiley, activează ca producător și compozitor pentru Rag’n’Bone Man din partea ROMDROPS. Artistul britanic, recunoscut la nivel mondial, se bucură de numeroase premii și recorduri, consolidându-și statutul în industria muzicală internațională.

Șerban Cazan a semnat, în calitate de compozitor, piesa „What Do You Believe In”, care, imediat după lansare, a fost desemnată „Piesa săptămânii” la BBC Radio 2 și „Cea mai tare piesă” la BBC Radio 1, cel mai important post de radio din Marea Britanie.

CITEȘTE ȘI: Lidia Buble s-a logodit? Imaginile care o dau de gol, de Valentine’s Day: „Zicea la horoscop că…”