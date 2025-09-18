Gina Pistol, cu un pas mai aproape de a-și îndeplini visul. Vedeta urmează să se apuce de construcția casei de la munte

Gina Pistol este din ce în ce mai aproape de a-și îndeplini visul! Încă din copilărie, vedeta își dorea o casă la munte, iar în curând ea și Smiley se vor apuca să o construiască. Prezentatoarea TV a mărturisit că terenul este deja achiziționat. De asemenea, ea a oferit și câteva detalii despre cum vrea să fie noua locuință a ei și a artistului.

Gina Pistol a vorbit de nenumărate ori despre visul ei de a avea o casă la munte, inclusiv într-un interviu pe care l-a dat în urmă cu 15 ani. Ei bine, nu mai este mult și se va putea bucura de p locuință în natură.

Ce a dezvăluit Gina Pistol despre casa de la munte

În luna aprilie a anului trecut, Gina Pistol a mărturisea că a mers la munte pentru a vedea câteva terenuri la munte. Ei bine, între timp, prezentatoarea de la MasterChef a achiziționat deja locul în care urmează să își construiască o casă.

„Vreau să ne apucăm de casă, să ne construim o casă. Noi am luat un teren și la munte și vreau să fie proiectul ăsta casa mea de suflet. N-am mai construit niciodată o casă. Să o fac eu cum o simt eu și sunt foarte nerăbdătoare, sunt sigură că o să fie greu. Am avut o vară plină și anumite decizii trebuie să le iau împreună cu Andrei”, a declarat Gina Pistol pentru Click.

Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Gina Pistol mărturisea că ea și Smiley i-au spus despre planul lor lui Josephine. Micuța a văzut terenul și este foarte încântată. Chiar dacă nu înțelege exact ce se întâmplă, fetița cuplului de vedete iubește natura.

Prezentatoarea de la MasterChef a mai declarat că ea a fost crescută aproape de natură, iar atunci când rămâne fără energie, muntele este locul perfect pentru a-și încărca bateriile. Astfel, vedeta speră ca și fiica ei să îi calce pe urme.

„Josephine știe de planul nostru și este foarte încântată. A fost și a văzut și ea terenul și îi place, cât înțelege ea acum ca și copil. Dar mă bucur foarte mult că îi place natura. Și sper să iubească natura în continuare. Adică aș vrea să fie genul de om care să se reîncarce și să se regăsească în mijlocul naturii. Eu așa am fost crescută și atunci când mă simt așa, fără energie, o pajiște sau pădure sau un munte, îmi încarcă bateriile”, a spus vedeta pentru CANCAN.RO.

