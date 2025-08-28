Cum a reușit Gina Pistol să slăbească 8 kilograme în doar două săptămâni. Prezentatoarea de la MasterChef a dezvăluit trucul

Gina Pistol este într-o formă de zile mari. Recent, blondina a fost prezentă la petrecerea de aniversare a 30 de ani de Pro TV, iar apariția sa a atras toate privirile. Prezentatoarea de la MasterChef este într-o formă de zile mari. A reușit să slăbească opt kilograme și a dezvăluit secretul siluetei sale. Cum a reușit să câștige lupa cu kilogramele în plus?

De când a devenit mămică, silueta Ginei Pistol a fost într-o continuă schimbare. După naștere, aceasta a trecut printr-o transformare, pierzând mai multe kilograme. Însă, soția lui Smiley nu a vrut să se oprească acolo, iar acum a mai reușit să dea jos încă opt kilograme. Rezultatele au fost posibile datorită unei diete speciale pe care a urmat-o.

Dieta Ginei Pistol

La petrecerea Pro TV, Gina Pistol a atras toate privirile datorită siluetei de invidiat pe care a afișat-o. Blondina este trasă prin inel și a dezvăluit care este secretul ei. Se pare că în ultima perioadă aceasta a ținut o dietă specială cu un lapte din care se scoate cazeina. Ei bine, acest lapte scade inflamația din corp și dă un restart metabolismului.

„Trebuia să slăbesc puțin. Ca să arați bine pe sticlă trebuie să fii mai slab decât în realitate. Am ținut o cură de două săptămâni cu un lapte din care se scoate cazeina și scade inflamația în corp. Și practic mi s-a schimbat puțin metabolismul. Două săptămâni am băut numai acest lapte, nu am mai mâncat altceva. Laptele minune!”, a spus Gine Pistol, potrivit click.ro.

Pe lângă dieta specială pe care a ținut-o, Gina Pistol nu uită nici de activitatea fizică. De o bună perioadă merge la sală de trei ori pe săptămână și este mereu atentă la ce mănâncă. În fiecare zi aceasta are un mic dejun sănătos, o masă principală, iar seara mai mănâncă doar o salată sau un fruct.

„ Atenție, m-am și apucat de sală. Încerc să ajung la sală de trei ori pe săptămână. Am o masă principală pe parcursul zilei. Servesc la micul dejun un iaurt cu ceva super ușor, de exemplu fructe de pădure, și seara mai mănânc o salată sau un măr. Normal mănânc doar în vacanță și se simte. Se vede!”, a mai spus Gina Pistol.

Gina Pistol, în lacrimi la mănăstire! Ritual secret și rugăciuni pentru un miracol în cel mai greu moment al vieții ei: ”Stiam că nu mai am nicio șansă”

Bubulina gospodină! Gina Postol a dat totul din casă despre preferințele lui Smiley și ale fiicei lor, Josephine! Lista de dorințe

Foto: Instagram, Facebook